Kurz informiert: SETI@home, Disruptionsfaktoren, Byton, Twenty2X, Warner Music

SETI@home stellt die verteilte Arbeit ein

SETI@home wird nur noch bis Ende März Daten zur Analyse an die Software zur verteilten Suche nach außerirdischem Leben schicken. Danach werden sie das Programm nach 20 Jahren Arbeit in einen Ruhezustand versetzen, erklären die Macher von der University of California, Berkeley. Aktuelle Programme wie etwa die von Breakthrough Listen sammelten inzwischen so viele Daten, dass die Rechenleistung zu den Daten wandern muss und nicht mehr anders herum.

Digitale Disruptionsfaktoren für mehr Nachhaltigkeit in der Klimakrise

Digitale Disruptionen können die gesellschaftliche Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit befördern. Zu diesem Schluss kommt der Bericht "Digital Disruptions for Sustainability" der internationalen Forschungsorganisation Future Earth. Ansätze sieht die Agenda darin, Macht von oben zu dezentralisieren und mehr Interessengruppen zu befähigen. Damit könnten soziale Verbrauchsnormen in Richtung kohlenstoffarmer Produkte verschoben werden.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Byton M-Byte im zweiten Halbjahr 2020 vorbestellbar

Das chinesische Elektroauto-Startup Byton hat seine Vertriebsstrategie in Europa für sein kommendes Modell M-Byte bekannt gegeben. Das SUV soll in einer ersten Welle Ende 2021 in Deutschland, Norwegen, Frankreich, in der Schweiz, den Niederlanden und Schweden erhältlich sein. Vorbestellt werden kann es ab der zweiten Hälfte dieses Jahres.

Twenty2X verschoben

Aufgrund des Coronavirus hat die Deutsche Messe den Cebit-Nachfolger Twenty2X auf den 23. bis 25. Juni verschoben – eigentlich sollte sie diesen Monat stattfinden. Die Deutsche Messe schreibt in einer Stellungnahme, dass die Empfehlungen des Gesundheitsamts und des Robert-Koch-Instituts kurzfristig nicht durchführbar seien. Die Twenty2X ist der jüngste Versuch der Deutschen Messe, das weltweite IT-Publikum nach Hannover zu bringen.

Auch Börsengänge leiden unter Coronavirus

Anfang Februar hatte die Warner Music Group angekündigt, wieder an die Börse zu gehen. Am Montag hätte die Preisspanne der Aktien bekanntgegeben werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Das Coronavirus wirkt sich auf die Weltwirtschaft aus, weshalb die Aktienkurse vergangene Woche deutlich nach unten korrigiert wurden. Das ist kein ideales Umfeld für einen Börsengang. Also haben WMGs Banker den Börsengang bis auf Weiteres aufgeschoben. Dass der Dow Jones am Montag wieder gut fünf Prozent zugelegt hat, hilft nicht. Zu unsicher scheint die Zukunft.

