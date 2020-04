Kurz informiert: Schul-IT, Chrome, Corona-Forschung, Glücksspiel

Computer-Zuschuss für Schüler, mehr Kurzarbeitergeld



Zur besseren technischen Ausstattung von Schülern in der Corona-Krise will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen. Bedürftige Schüler sollen dadurch einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten. Das ist nur eine der Corona-Maßnahmen, auf die sich die Spitzen der großen Koalition beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel geeinigt haben. Ebenfalls soll auch das Kurzarbeitergeld erhöht werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise weiter abzudämpfen.

Acht Sicherheitslücken in Chrome geschlossen



Googles Chrome ist unter Linux, macOS und Windows verwundbar. Insgesamt haben die Entwickler in der neuesten Version acht Sicherheitslücken geschlossen. Das Angriffsrisiko gilt als "hoch". Wie gewohnt, veröffentlicht Google in einer Warnmeldung kaum Details zu den Schwachstellen. Damit wollen sie Angreifern so wenig Infos wie möglich an die Hand geben und das Zeitfenster vergrößern, in dem Nutzer die abgesicherte Version ohne Attacken zu befürchten installieren können. Die knappen Beschreibungen der Lücken lesen sich so, dass Angreifer über Speicherfehler Schadcode auf Computer bringen und ausführen könnten.

Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Corona-Verlauf wird erforscht



Starke Luftverschmutzung und schwerere Verläufe der Corona-Krankheit COVID-19 stehen möglicherweise in einem Zusammenhang. Das sagen zumindest einige Forscher, andere sind skeptisch. Wie eine Studie des Geowissenschaftlers Yaron Ogen von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zeigt, sind in Regionen mit einer dauerhaft hohen Schadstoffbelastung deutlich mehr Menschen nach der Infektion mit dem Coronavirus gestorben als in anderen Regionen. Auch eine Studie von US-Forschern der Harvard-Universität deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt. Pneumologen äußern sich jedoch zurückhaltender, denn vorgeschädigte Lungen seien nicht das Hauptproblem bei einer Infektion mit diesem Coronavirus.

Experten beobachten mehr illegales Glücksspiel im Internet



Illegales Glücksspiel im Internet nimmt nach Erkenntnis des Bundesverbandes deutscher Glücksspielunternehmen in der Corona-Krise zu. BDGU-Vorstandschef Michael Barth sagte der dpa, viele Menschen seien wegen der Corona-Pandemie zu Hause und im Netz unterwegs. Die Werbung illegaler Anbieter von Online-Glücksspielen steige und verlagere sich nach einigen Urteilen in Deutschland auf soziale und andere Medien. "Wenn ein Werbekanal gerichtlich geschlossen wird, werden zwei neue geöffnet", erklärte der Bremer Lotto-Chef.

