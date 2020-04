Kurz informiert: StVO, Klimadialog, Lenovo, Nvidia

Neue Regeln in der Straßenverkehrsordnung



Ab Dienstag müssen Autofahrer neue Vorschriften der Straßenverkehrsordnung beachten. So ist das Halten auf Fahrrad-Schutzstreifen – also aufgemalten Radwegen auf der Straße – von jetzt an verboten. Lkw über 3,5 Tonnen müssen innerorts beim Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. Auch das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse wird nun genau so bestraft, wie keine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden. Es drohen Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Ein neues Symbol ermöglicht Carsharing-Fahrzeugen bevorrechtigtes Parken. Zudem wird klargestellt, dass auch gesonderte Parkflächen für E-Fahrzeuge mit einem Symbol auf der Fahrbahn gekennzeichnet werden können.

Petersberger Klimadialog: Ruf nach Klimaschutz in der Corona-Krise



Die Forderung nach mehr Klimaschutz auch in der Corona-Krise wird lauter. Vor demPetersberger Klimadialog, zu dem die Bundesregierung eingeladen hat, verlangen mehr als 60 Unternehmen gemeinsam, Konjunktur- und Investitionsprogramme "systematisch klimafreundlich auszurichten". Darunter sind Konzerne wie Thyssenkrupp und Bayer, der Stahlhersteller Salzgitter und Wacker Chemie. Wie sich der Kampf gegen die Pandemie und gegen den Klimawandel verbinden lassen, ist am Montag und Dienstag das Thema der internationalen Beratungen. Das jährliche Spitzentreffen findet erstmals als Videokonferenz statt.

Kurz informiert – auch als Podcast

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Lenovo installiert Fedora 32 Workstation auf Notebooks vor



In einem Pilotprojekt testet Lenovo in Kürze das Interesse an Linux-basierten Betriebssystemen auf den eigenen Notebooks. Der Hersteller installiert die Fedora 32 Workstation optional anstelle von Windows 10 auf drei ThinkPad Modellen vor. Wie die Webseite Fedora Magazine berichtet, will Lenovo auf den Notebooks auch ausschließlich Open-Source-Software aus dem offiziellen Fedora-Archiv vorinstallieren. Das Projekt hat der Hersteller demnach zusammen mit Red Hat in Angriff genommen. Wer ein Modell mit Quadro-Grafikchip kauft, kann den proprietären Nvidia-Treiber auf Wunsch manuell nachinstallieren.

Nvidia spricht Mitte Mai über nächste GPU-Generation



Nvidia hat einen neuen Termin für die zuletzt abgesagte GTC-2020-Keynotebekannt gegeben. CEO Jensen Huang spricht am 14. Mai über Entwicklungen in den Bereichen "Künstliche Intelligenz, Deep Learning, autonomes Fahren, Robotik und professionelle Grafik". Erste Details zur neuen Grafikchipgeneration dürften im Rahmen der Präsentation bekannt gegeben werden.

(igr)