Kurz informiert: U-Bahn-Paket, Demokratieforschung, Vodafone, Coronavirus, SETI

Scheuer will Pakete per U-Bahn liefern

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wirbt dafür, Pakete auch mit U-Bahnen zu transportieren. So eine Bahn könne zum Beispiel nachts ab 2.00 Uhr fahren und Pakete sowie Päckchen zu Zwischenlagern an Haltestellen in einzelnen Stadtteilen transportieren. "Es geht darum, dass wir oberirdisch Verkehr reduzieren", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Wie funktioniert politische Meinungsbildung bei Facebook? Das können Sozial- und Politikwissenschaftler nun anhand von etwa einem Exabyte an Daten untersuchen, die Facebook bereitstellt. Der Datensatz enthält Informationen zu etwa 38 Millionen URLs, die Facebook-Nutzer zwischen Januar 2017 und Juli 2019 öffentlich jeweils mindestens hundertmal auf der Plattform teilten. Er enthält Hinweise, ob die verlinkten Informationen als glaubwürdig oder als Fake News eingeschätzt wurden und wie sie sich verbreiteten. Auch anonymisierte Angaben zu Alter, Geschlecht und Wohnort der Facebook-Mitglieder, die mit den Posts interagiert haben, stehen Wissenschaftlern zur Auswertung bereit.

Vodafone baut Kabelnetz weiter aus

Vodafone bietet ab sofort für weitere 5,5 Millionen Haushalte im Verbreitungsgebiet von Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg Gigabit-Kabelanschlüsse an. Zugleich verschwindet die Marke Unitymedia vom Markt. Insgesamt können im Vodafone-Netz damit rund 17 Millionen Haushalte einen Gigabit-Anschluss buchen.

Coronavirus dürfte Autobranche besonders stark treffen

Das Coronavirus in China könnte der globalen Autoindustrie empfindlich schaden. Allein in der besonders betroffenen Provinz Hubei würden an gut einem Dutzend Standorten fast zwei Millionen Autos pro Jahr gefertigt, heißt es in einer Studie der Beratungsgesellschaft BCG. Das seien etwa acht Prozent der Fahrzeugproduktion Chinas. Insgesamt gebe es über 700 ausländische und chinesische Zulieferer in der Provinz mit ihrer abgeriegelten Hauptstadt Wuhan.

Breakthrough Listen gibt SETI-Daten frei

Für die Suche nach außerirdischen Zivilisationen haben Astronomen den bislang größten Datensatz öffentlich zugänglich gemacht: Die Initiative Breakthrough Listen hat zwei Petabyte Rohdaten von Radioteleskopen ins Internet gestellt. Die Auswertung der Daten ist eine Herkulesaufgabe, an der sich auch Bürger sich beteiligen können: Ein Teil der Daten kann über das Bürgerforschernetzwerk SETI@Home auf heimischen PCs analysiert werden.

