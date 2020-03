Kurz informiert: Waffenexporte, Wasserstoffzug, Google, Payback, DAX

USA bleiben dominant bei Waffenexporten

Mehr als jedes dritte Rüstungsgut weltweit stammt aus US-Fabriken. Damit bleiben die Vereinigten Staaten der mit Abstand größte Rüstungsexporteur der Erde Im Vergleich zur vorherigen Fünfjahresperiode hat Washington die Waffenexporte seit 2015 um 23 Prozent gesteigert, teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem Bericht mit. Platz zwei belegt weiterhin Russland. Frankreich als größter Waffenexporteur innerhalb der EU exportierte in den vergangenen fünf Jahren so viele Rüstungsgüter wie seit 1990 nicht mehr. Deutschland liegt mit einem Anteil von 5,8 Prozent an den Gesamtexporten auf Platz vier der Rangliste.

Niedersachsen ersetzt Dieselbahnen durch Hybrid- und Wasserstoffzüge

Um den Klimaschutz auch auf der Schiene voran zu bringen, will Niedersachsen auf den Kauf neuer Dieselzüge verzichten. Für Strecken ohne elektrische Oberleitung werde der Einsatz von Zügen mit Wasserstoff- oder Batterietechnik geprüft, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft mit. Seit 2018 verkehren Wasserstoffzüge im Testbetrieb. Ab 2022 sollen 14 solcher Triebwagen in Niedersachsen zum Einsatz kommen.

Indexierung von mobilen Websites wird Google-Standard

Seit einigen Jahren schon arbeitet Google an einer "Mobile first"-Indexierung. Heißt, dass die Suchmaschine die Mobilversion einer Website aufruft und analysiert. Bei 70 Prozent der Seiten, die in den Suchergebnissen gelistet sind, sei das schon jetzt der Fall. Die restlichen 30 Prozent sollen zügig folgen: Ab September 2020 will Google ausschließlich nach dem "Mobile first"-Prinzip indexieren.

Payback wird 20

Das Bonussystem Payback wird 20 Jahre alt – und hat ehrgeizige Pläne: Das Münchner Unternehmen will weitere große Branchen als Partner gewinnen und nach chinesischem Muster möglichst viele Services rund um den Einkauf in die eigene App integrieren. Derzeit sind 35 Einzelhändler und Dienstleister sowie 650 Online-Händler angeschlossen.

Dax bricht ein

Der dramatische Ausverkauf an den Börsen geht weiter. Zu den Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie kommt die Furcht vor einem Ölpreiskrieg. Der Dax sackte am Montag gleich zum Handelsstart deutlich unter die Marke von 11.000 Punkten. Am Ölmarkt brach nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Drosselung der Fördermenge der Ölpreis um 30 Prozent ein und damit so stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Kurz informiert vom 9.3.2020

