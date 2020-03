Kurz informiert: degepol, Telefonieren, E-Mobilität, Maker Faire

Daten aus öffentlichen Verzeichnissen dürfen nicht für x-beliebige Zwecke wie den Versand personalisierter Werbemails verwendet werden. Dies hat die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maja Smoltczyk, jetzt klargestellt. Sie hat daher die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung degepol wegen eines Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung verwarnt. Die degepol hatte wiederholt Verbände und deren Vertreter, die ins öffentliche Lobbyregister des Bundestags eingetragen sind, anschreiben lassen und zur Teilnahme etwa an Umfragen aufgefordert.

In Deutschland wird mehr und länger telefoniert



In Zeiten der Corona-Krise wird in Deutschland mehr und länger telefoniert. Alle drei großen Telekommunikationsnetzbetreiber berichten von einem deutlichen Anstieg und einer längeren durchschnittlichen Dauer der Telefonate. Bei Telefónica sei die Anzahl und Länge der Telefonate in der vergangenen Woche gegenüber einem normalen Werktag um rund ein Drittel gestiegen. Bei Vodafone gab es im Festnetz sogar rund 45 Prozent mehr Telefonate, im Mobilfunk rund 38 Prozent mehr Gespräche im Vergleich zu üblichen Tagen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Alle Laternen einer Straße werden zu Ladestationen



Die Sutherland Avenue im Londoner Stadtbezirk City of Westminster heißt nun "Electric Avenue, W9". Sie ist nämlich die erste vollständig umgerüstete Wohnstraße Großbritanniens, in der Elektrofahrzeuge an Straßenlaternen aufgeladen werden können. Dafür hat Siemens zusammen mit Ubitricity bereits vorhandene 24 Straßenlaternen des etwa 800 Meter langen Straßenzugs in Ladestationen umgewandelt. Zwei benachbarte Straßen sollen in den nächsten Wochen hinzukommen.

Maker Faires 2020 – so geht es weiter



Wegen der Corona-Krise wurden viele Maker Faires abgesagt, darunter auch der Termin in Berlin. Einige sollen aber nachgeholt werden. So war für Ende März die Maker Faire Sachsen geplant, die nun voraussichtlich am 20. und 21. Juni in der Stadthalle Chemnitz stattfinden wird. Österreichs größtes Do-it-Yourself-Festival, die Maker Faire Vienna, hat ihren Termin von Mai auf Oktober verschoben. Mit der Maker Faire Berlin steht der erste Termin für 2021 fest: am 17. und 18. April in der Arena in Berlin. Um die Zeit bis zu den nächsten Maker Faires zu überbrücken, hat das Team die Initiative #ZeigDeinProjekt ins Leben gerufen und sammelt auf Instagram Ideen, damit keine Langeweile zu Hause aufkommt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)