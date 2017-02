(Bild: LG)

LG räumt in der Gerüchteküche ein wenig auf: Das Android-Phablet G6 bekommt ein 5,7-Zoll-Display im ungewöhnlichen Format 18:9 mit hoher Auflösung, doch 4K zeigt es nicht an. Immerhin ist es das höchstauflösende der wenigen Breitbild-Smartphones.

LG Electronics hat die Displayauflösung des künftigen Flaggschiff-Smartphones G6 bekannt gegeben: Es wird 2880 × 1440 Pixel im Format 18:9 (also 2:1) auf 5,7 Zoll Diagonale anzeigen, was 565 dpi ergibt. Das Display misst demnach 13 cm × 6,5 cm. In den Gerüchten war auch von 4K-Auflösung die Rede, doch als besonders wahrscheinlich galt das nicht.

Im Normalbetrieb stehen den Apps wie auch bei anderen High-End-Geräten 2560 × 1440 Pixel in 16:9 zur Verfügung. Darunter dürften die Android-Bedienelemente auf 320 Pixel Höhe liegen; physische Knöpfe oder Sensortasten hat das G6 vermutlich nicht. Im Vollbildmodus steht Apps dann die komplette Auflösung zur Verfügung. Laut LG sollen das immer mehr Filme ausnutzen. Zudem stellt LG hervor, dass man so zwei Apps nebeneinander darstellen kann, was Android mit Version 7.0 Nougat für Smartphones eingeführt hatte.

Kinoformat-Smartphones

Ähnlich löst das Xiaomi beim Mi Mix, nur mit geringerer Auflösung: 1920 × 1080 für die Apps, den Rest für die Bedienung. Da es diese Auflösung auf 6 Zoll Diagonale trägt, ergibt das 385 dpi, deutlich weniger als beim G6 – wobei das Mi Mix nicht 18:9 zeigt, sondern 17:9.

Andere Smartphones mit höheren Displays als 16:9 sind uns nicht bekannt, wobei eines schon lange wieder verschwunden ist: Das Acer Iconia Smart hatte schon 2011 ein 2,13:1-Display (oder 19,2:9), allerdings mit inzwischen mickrigen 4,8 Zoll Diagonale und nur 1024 × 480 Punkten. In dieser Klasse die höchste Auflösung zu haben, fällt LG also nicht schwer.

(jow)