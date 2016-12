(Bild: LG)

Neue Flaggschiffe heben sich die Hersteller üblicherweise für den Mobile World Congress auf, doch auch auf der CES sind ein paar Smartphones zu sehen – zum Beispiel LGs Mittelklasse-Phablet mit Eingabestift.

Die US-Elektronikmesse CES ist zwar nicht das Mekka der Mobilfunkbranche, aber das eine oder andere neue Smartphone wird es Anfang Januar in Las Vegas zu sehen geben. Der koreanische Elektronikriese LG bringt neben Fernsehern und Monitoren auch eine Handvoll Smartphones auf die Messe mit, von denen einige im kommenden Jahr auch in Deutschland erhältlich sein sollen.

Mittelklasse-Phablet mit Stift

Das gilt nach den bisherigen Informationen leider nicht für das interessanteste der neuen LG-Modelle: Mit dem Stylus 3 führen die Koreaner ihre Reihe der Mittelklasse-Phablets mit Stift fort. Der Hersteller hat die Schreibspitze des Stifts noch einmal verkleinert, mit einem Durchmesser von 1,8 Millimeter sollen jetzt noch präzisere Eingaben möglich sein. Darüber hinaus hat LG dem Stylus 3 einen Fingerabdrucksensor spendiert.

Während das Stylus 2 einen DAB+ Empfänger für digitales Radio vorweisen konnte, ist beim Nachfolger nur noch von einer UKW-Einheit die Rede. Schon beim Stylus 2 Plus hatte LG auf DAB+ verzichtet. Weitere Angaben zu Preis und Verfügbarkeit dürften dann unmittelbar vor der CES zu erfahren sein, die am 5. Januar 2017 beginnt. Bisher ist nicht davon auszugehen, dass das Stylus 3 in Deutschland erhältlich sein wird.



Aus der K-Familie kommen drei Vertreter auf den deutschen Markt.

K-Familie

Darüber hinaus stellt LG auf der CES vier Mittel- und Einsteiger-Smartphones der K-Familie vor, die mit unterschiedlicher Ausstattung verschiedene Bedürfnisse des Massenmarkts befriedigen sollen. Das von den Ausstattungsmerkmalen noch recht ansehnlich K10 sowie das K8 und das K4 sollen LG zufolge im Laufe des Jahres dann auch nach Deutschland kommen.

LG Smartphones CES 2017 Modell Stylus 3 K10 K8 K4 K3 Betriebssystem Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.01 Android 6.01 Prozessor / Kerne Mediatek MT6750

1,5 GHz OctaCore Mediatek MT6750

1,5 GHz OctaCore Snapdragon 425

1,4 GHz QuadCore Snapdragon 210

1,1 GHz QuadCore Snapdragon 210

1,1 GHz QuadCore Grafik Mali-T860MP2 Mali-T860MP2 Adreno 308 Adreno 304 Adreno 304 Arbeitsspeicher 3 Gbyte 2 Gbyte 1,5 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte Flash-Speicher 16 Gbyte 16/32 Gbyte 16 Gbyte 8 Gbyte 8 Gbyte Wechselspeicher / max. microSD 2Tbyte microSD 2Tbyte MicroSD 32 Gbyte MicroSD 32 Gbyte MicroSD 32 Gbyte Display 5,7“ HD IPS LCD 5,3“ HD IPS LCD 5,0“ HD IPS LCD 5,0“ FWVGA 4,5“ FWVGA Auflösung (ppi) 1280 × 720 (258ppi) 1280 × 720 (277ppi) 1280 × 720 (294ppi) 854 × 480 (196ppi) 854 × 480 (218ppi) LTE ja ja ja ja ja WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.1 Navigation A-GPS, Glonass A-GPS, Glonass A-GPS, Glonass A-GPS, Glonass A-GPS, Glonass USB-Anschluss Micro USB 2.0 Micro USB 2.0 Micro USB 2.0 Micro USB 2.0 Micro USB 2.0 Akku 3200 mA

austauschbar 2800 mAh

austauschbar 2500 mAh

austauschbar 2500 mAh

austauschbar 2100 mAh

austauschbar Hauptkamera 13 MP 13 MP 13 MP 5 MP 5 MP Frontkamera 8 MP 5 MP Weitwinkel 5 MP 5 MP 2 MP Abmessungen (H × B × T) 155,6 × 79,8 × 7,4 mm 144,8 × 72,1 × 8,1 mm 144,8 × 72,1 × 8,1mm 144,8 × 72,7 × 7,9 mm 133,9 × 69,8 × 9,4 mm Gewicht 149 g 142 g 142 g 135 g 132 g Farbvarianten Titan, Pink-Gold Schwarz / Titan / Gold Silber / Titan / Blau / Gold Schwarz, Titan Schwarz Besonderheiten Stylus, Fingerabdrucksensor, UKW Radio NFC, Fingerabdrucksensor NFC – – Verkauf in DE geplant nein ja ja ja nein Preis (UVP) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Die CES findet vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas statt. heise online und c't sind vor Ort. (vbr)