Das LG-Modell wird von 4K-Scheiben Filme mit erhöhten Kontrast abspiele können, die dynamische Metadaten nach Dolbys Vorgaben enthalten. Konkurrent Panasonic will Dolby Vision nicht unterstützen und stattdessen die HDR-10-Wiedergabe optimieren.

Der Elektronikkonzern LG hat auf seiner CES-Veransaltung seinen ersten Ultra-HD-Blu-ray-Player gezeigt, der ab März zu einem noch nicht genannten Preis erhältlich sein soll. Das Besondere an dem UP970 genannten Modell ist, dass gleich zwei verschiedene Varianten für Videobilder mit erhöhtem Kontrast unterstützt: Zum einen "HDR-10", bei dem die Informationen hinsichtlich der Kontrastwerte nur einmal für den gesamten Film (statisch) vom Player zum TV übertragen werden, zum anderen "Dolby Vision", bei dem die Metadaten für jede Szene oder gar Frame für Frame übermittelt werden.

Wirklich überraschend kommt die Ankündigung jedoch nicht: LG bietet bereits seit einiger Zeit 4K-Fernseher an, die HDR-10 und Dolby Vision unterstützen. Dass der Elektronikkonzern zu deren Markteinführung nicht auch gleich einen passenden Player ins Sortiment genommen hat, liegt schlicht daran, dass der nötige Videoprozessor noch nicht fertig war.

Der LG UP970 ist entgegen anderslautender Berichte allerdings nicht der erste UHD-Blu-ray-Player mit Dolby-Vision-Unterstützung: Oppo Digital hat bereits Mitte Dezember das Modell UDP-203 auf den Markt gebracht, der sich über ein Firmware-Update in die Lage versetzen lassen soll, Videos im dynamischen HDR-Format "Dolby Vision" von Ultra HD Blu-rays abzuspielen.

Allerdings sind auch die passenden 4K-Scheiben noch gar nicht erhältlich; Dolby-Vision-Inhalte gab es bislang nur über Streamingdienste wie Netflix. Die passenden Ultra HD Blu-rays sollen in den kommenden Wochen aber mit ersten Titeln von Lions­ga­te, Uni­ver­sal Pic­tures Home Enter­tain­ment und War­ner Bros. Home Enter­tain­ment ihr Debut geben.

Panasonic: Schöneres HDR-10



Panasonics UHD-Blu-ray-Player bieten künftig eine Funktion, um die Wiedergabe von HDR-10-Videos einer hellen Umgebung anzupassen.

Bild: heise online / Nico Jurran

Konkurrent Panasonic teilte auf der CES mit, Dolby Vision nicht zu unterstützen. Stattdessen konzentriert sich der Hersteller darauf, die HDR-10-Wiedergabe zu optimieren, das ja auf allen bisher verfügbaren Ultra HD Blu-rays mit HDR-Bild zum Einsatz kommt.

Panasonic führt dazu zwei HDR-10-Modi ein – für die Wiedergabe in dunkler und in heller Umgebung. In letzterem Fall hebt der Videoprozessor die Helligkeit in dunklen Bildbereichen an, ohne dass das Bild insgesamt überstrahlt.

Die neuen HDR-10-Modi werden auch Panasonics neue UHD-Blu-ray-Player der Einstiegsklasse namens DMP-UB300 und -UB400, die in diesem Jahr zu einem noch nicht näher genannten Preis auf den europäischen Markt kommen sollen. Die größeren Modelle DMP-UB700 und -UB900 werden auch weiterhin angeboten. Da auch sie den für die Videobearbeitung nötigen Prozessor an Bord haben, dürfte bei ihnen diese Funktion per Firmware-Update nachgereicht werden.

