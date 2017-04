In nahezu allen Bereichen der Münchner U-Bahn können nun Kunden aller Mobilfunkanbieter schnelles mobiles Internet nutzen und so auch Filme oder Live-TV gucken.

Das rund 100 Kilometer lange Streckennetz der Münchner U-Bahn ist seit dem gestrigen 31. März flächendeckend mit LTE-Technik ausgerüstet. Laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bietet damit die erste Millionenstadt in Deutschland Kunden aller Mobilfunkanbieter schnelle LTE-Datendienste in der U-Bahn an. Derzeit ermöglicht die Technik Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 MBit pro Sekunde, in einem weiteren Ausbauschritt sind im Laufe des Jahres 2018 bis zu 150 MBit pro Sekunde geplant.

An dem Projekt sind die Telekom und Telefónica unter der Federführung von Vodafone beteiligt. Dazu wurde das rund 100 Kilometer lange Streckennetz der MVG, das bereits seit sieben Jahren durch GSM (2G) uind UMTS (3G) versorgt wurde, mit 108 Sendeeinheiten mit LTE-Technik ausgerüstet. MVG-Kunden sollen so von einer höheren Kapazität, einer schnelleren Übertragung und einer besseren Netzqualität profitieren.

Zusätzlich zu den aktuellen LTE-1800-Frequenzen sollen in den nächsten Monaten auch LTE-2600-Frequenzen in den zentralen U-Bahnhöfen installiert werden, um an den Knotenpunkten wie Hauptbahnhof, Karlsplatz und Sendlinger Tor weitere Kapazitäten zu schaffen. (db)