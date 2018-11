LTE statt Offline-Modus: Schnelleres Internet für Berliner U-Bahnen

Schneller chatten und surfen: Berlins U-Bahnen sollen ab Mitte kommenden Jahres besseres Internet bekommen. "Wir unterstützen jetzt den Ausbau des schnellen Internets", so Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in der "Berliner Morgenpost". Ab Mitte nächsten Jahres solle in der BVG schneller Mobilfunk nach dem LTE-Standard verfügbar sein. Die Berliner hätten schon viel zu lange darauf gewartet.

Die Aufrüstung auf verbesserten LTE-Empfang war bereits 2017 angekündigt worden. Bislang gibt es in den Tunneln und an Haltestellen überwiegend UMTS-Funktechnik sowie LTE-Empfang für Telefónica-(O2-)Kunden.

Schnelles Netz bremst vorübergehend Züge

BVG-Sprecherin Petra Reetz bestätigte dem Bericht zufolge die Pläne, das U-Bahn-Netz flächendeckend mit dem 4G-Mobilfunkstandard auszustatten. Sie legte sich aber nicht auf Mitte 2019 fest. Die Bauarbeiten könnten im Laufe eines Jahres abgeschlossen sein und würden durchgeführt, wenn sowieso Handwerker in den Tunneln tätig seien. Während der Installation könnten U-Bahnen allerdings gar nicht oder nur im Schritttempo fahren, hieß es. Bevor das Internet also richtig schnell ist, werden ein paar Züge langsamer unterwegs sein. (mit Material von dpa) / (sha)