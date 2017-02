(Bild: NFL)

Die Halbzeitshow des Super Bowls wurde nicht nur durch Lady Gagas "God Bless America", sondern auch eine Drohnen-Lichtshow eingeleitet. Intel hat die "Shooting Star Drones" entwickelt. Amazon setzte einen Teil seines Werbeetats für Prime Air ein.

Die diesjährige Halbzeitshow des Super Bowls von Lady Gaga wurde von etwa 300 illuminierten Multicoptern von Intel unterstützt. Die Drohnen formten die US-amerikanische Flagge am abendlichen Himmel, während die Künstlerin ein Medley aus "God Bless America" und "This Land Is Your Land" sang. Intel nennt die eingesetzten Multicopter "Shooting Star Drones".

Die Szene wurde schon einige Tage zuvor gefilmt, wie USA Today berichtet. Unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen sei die Lichtshow vorab aufgenommen worden. Auch handelte es sich nicht um den ersten Einsatz der Shooting-Star-Drohnen – sie waren bereits für Disney im Einsatz und haben eine Lichtshow in der Holiday Season 2016 gefüllt.

Wann startet Prime Air in den USA?

Amazon ließ es sich derweil nicht nehmen, um in den berühmten Super-Bowl-Commercials auf "Prime Air" – den Drohnenlieferdienst des Online-Händlers – hinzuweisen. In der Werbung heißt es "Ok, look for delivery soon", und dass der Lieferdienst bisher in eigentlich keinem Staat verfügbar ist. An diese Aussage fügt Amazon aber auch ein "bisher" an. Das könnte bedeuten, dass Amazon Prime Air in nicht allzu weit entfernter Zukunft in den USA starten darf.

Die erste Prime Air-Bestellung wurde im Dezember 2016 in Großbritannien ausgeliefert. Dort sind die Luftfahrtbestimmungen lockerer als in den USA. In den USA wird die Auslieferung von Waren durch kommerzielle Drohnen noch weitestgehend auf Testgeländen mit verschiedenen Projekten getestet.

(kbe)