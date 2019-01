Langsamer Wandel – Mehr Frauen im Vorstand deutscher Unternehmen

Managerinnen sind in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft einer Studie zufolge immer noch eine Seltenheit. Allerdings steigt der Frauenanteil seit geraumer Zeit: In den 160 Konzernen aus den Börsenindices Dax, MDax und SDax arbeiteten zum 1. Januar 2019 insgesamt 61 Managerinnen im Vorstand. Das sind 11 mehr als vor einem Jahr, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Der Frauen-Anteil in den Führungsgremien stieg binnen Jahresfrist damit von 7,3 auf 8,6 Prozent. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2013.

"Frauen sind in deutschen Vorständen aber immer noch eine Seltenheit", konstatierte EY-Expertin Ulrike Hasbargen. "Wir sehen zwar Fortschritte – aber der Wandel vollzieht sich sehr langsam." Die Vorstände der meisten Unternehmen aus den drei Börsenindices sind nach wie vor eine reine Männerdomäne: 67 Prozent der Chefetagen sind den Angaben zufolge ausschließlich mit Managern besetzt.

Mehr weibliche Vorstandsmitglieder in Börsenunternehmen



Am höchsten ist der Frauenanteil der EY-Studie zufolge in der obersten deutschen Börsenliga. In den 30 DAX-Unternehmen stieg der Wert innerhalb eines Jahres um 2,1 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent. Inzwischen haben 23 Firmen mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied, vor einem Jahr waren es 21, vor zwei Jahren 17.

In den MDax-Konzernen stieg die Zahl der Frauen im Top-Management binnen Jahresfrist von 13 auf 19. In den SDax-Firmen erhöhte sich die Zahl der weiblichen Vorstände lediglich von 13 auf 14. Besonders häufig sind Managerinnen den Angaben zufolge in den Chefetagen von Telekommunikationsunternehmen anzutreffen, gefolgt von der Finanzbranche und Logistikunternehmen. Dieser Untersuchung zum Vordringen von Frauen in die Führungsetagen steht eine Studie des WEF gegenüber. Die hatte erst im Dezember ergeben, dass der bundesweite Anteil von Frauen im Beruf 2017 abgenommen hatte.

Demographischer Wandel lässt keine Wahl

Natürlich sei es wichtig, in Deutschland bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen, argumentierte Hasbargen. "Aber ebenso wichtig ist ein Umdenken in den Unternehmen und im meist männlich besetzten Top-Management." Angesichts des demografischen Wandels, der das Reservoir an Arbeitskräften in den kommenden Jahren deutlich schrumpfen lasse, habe Deutschland ohnehin keine andere Wahl, als verstärkt auf Frauen auch in Führungspositionen zu setzen. (jula)