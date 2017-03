(Bild: Amazon Fresh)

Im April will Amazon laut einem Medienbericht auch hierzulande frische Lebensmittel ausliefern – mit Hilfe von DHL und zunächst in Berlin.

Amazon Fresh, der Lieferdienst für frische Lebensmittel des Online-Einzelhändlers, soll ab nächsten Monat auch in Deutschland unterwegs sein. Dabei soll ausschließlich DHL ausliefern, berichtet das Handelsblatt und beruft sich auf Eingeweihte. Als erstes soll es in Berlin losgehen, anschließend flächendeckend in ganz Deutschland.

Bisher gibt es Amazon Fresh nur in ausgesuchten Ballungsgebieten, die meisten davon in den USA. Im Oktober 2016 hatte Amazon den Lieferservice für die Regionen Dallas und Chicago aufgenommen. Einziger europäischer Standort ist seit Juni 2016 London.

DHL hat Erfahrungen mit Frische-Lieferungen

In Deutschland, wo sich auf diesem Gebiet zum Beispiel Rewe betätigt, haben Online-Lebensmittelhändler bisher ein schweres Leben: die Kunden sind preissensibel und haben eine hohe Dichte an Supermärkten und Discountern. Mehr als drei Viertel der Verbraucher sind nach einer IFH-Studie mit den Supermärkten in ihrer Nachbarschaft zufrieden und sehen deshalb bislang wenig Sinn darin, Lebensmittel online einzukaufen.

Amazon hat laut dem Bericht ursprünglich geplant, die Logistik für Amazon Fresh selbst zu organisieren und mehrere Logistikunternehmen als Dienstleister zu beschäftigen. Dann habe DHL dem Onlinehändler das Angebot gemacht, die Logistik für Amazon Fresh komplett zu übernehmen. DHL hat selbst Erfahrungen mit Frischelieferungen durch seinen Online-Marktplatz Allyouneed Fresh. (anw)