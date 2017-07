Essential Phone, das mit großem Trara angekündigte Smartphone von Android-Erfinder Andy Rubin, kommt mit Verzögerung. In "ein paar Wochen" soll es ausgeliefert werden.

Eigentlich hätte es schon fertig sein sollen: Das Essential Phone von Android-Erfinder Andy Rubin war ursprünglich für Juni angekündigt. Nachdem der Termin ohne Lebenszeichen des jungen Unternehmens verstrichen war, meldet sich nun Gründer Rubin zu Wort.

In einer Mail an Kaufinteressierte versprach er, dass das Gerät "in wenigen Wochen" ausgeliefert werde. Zurzeit würden Tests und Zertifizierungen laufen, unter anderem auch mit "internationalen Anbietern" – offenbar wird das Gerät also nicht nur in den USA auf den Markt kommen. Zu den Gründen für die Verzögerung äußerte sich Rubin nicht.

Das Gehäuse des Essential Phone besteht aus Titan – dadurch soll es deutlich stabiler sein als andere Geräte. Eine weitere Besonderheit ist der fast randlose Bildschirm sowie die ins Display hineinragende Selfie-Kamera.

(jkj)