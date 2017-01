Ein frischer Roboterbausatz mit App-Unterstützung soll Kinder ab sieben Jahren mit Spaß ans Programmieren und Animieren eigener Modelle heranführen.

Lego hat den Roboter-Bausatz Lego Boost vorgestellt. Das Set besteht im Kern aus drei Komponenten: Der Zentraleinheit namens Boost Hub, einem kombinierten Farb- und Entfernungssensor und einem interaktiven Motor. Mit im Set sind 843 Lego-Bausteine, mit denen sich verschiedene Grundmodelle aufbauen lassen. Der Boost Hub wird von 6 AAA-Batterien mit Energie versorgt. Der Bausatz erinnert an das WeDo-2.0-Set, das Lego bisher nur für den Bildungsbereich im Rahmen seiner Education-Serie vertrieben hat.



Mit den Boost-Komponenten und den Legobausteinen des Sets lassen sich unterschiedliche Grundmodelle aufbauen, die per App animiert werden können. Natürlich kann man auch eigene Lego-Kreationen "boosten".

Bild: Lego

Mit dem Boost-Set lassen sich verschiedene Basismodelle aufbauen. Darunter Frankie the Cat, die Gitarre 4000, der Multi-Tool Rover und der Autobuilder. Die Grundmodelle lassen sich über die für iOS und Android erhältliche Lego-Boost-App über eine objektorientierte Programmiersprache bequem per Drag&Drop animieren. Lego Boost soll in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein und wird 160 Euro kosten.

Bereits letztes Jahr stellte Lego mit WeDo 2.0 Projekte für Grundschulklassen vor: