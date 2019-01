Lenovo Smart Tabs: Android meets Alexa

Neben den neuen Thinkpads und Notebooks der Yoga-Familie zeigt Lenovo auf der CES zwei neue Tablets mit Amazons digitaler Assistentin Alexa. Die Lenovo Smart Tabs sind klassische Android-Tablets, die sich mit dem mitgelieferten Dock und Alexas Show-Modus in einen smarten Heim-Assistenten verwandeln lassen.

Android-Tablets

Lenovo bietet die Smart Tabs in verschiedenen Ausstattungsvarianten an. Beide Modelle haben ein 10-Zoll-Full-HD-Display und werden von einem Snapdragon 450 angetrieben. Auf den Tablets ist bei Auslieferung Android 8 Oreo installiert, die aktuelle Version 9 Pie will Lenovo aber nachliefern.

Bild 1 von 5 Lenovo Smart Tabs auf der CES 2019 (5 Bilder) Aus dem Dock genommen lässt sich das Smart Tab wie ein normales Tablet benutzen.

(Bild: heise online)

Das Smart Tab M10 gibt es mit bis zu 3 GByte RAM und 32 GByte ROM. Das etwas besser ausgestattete Smart Tab P10 ist mit bis zu 4 GByte RAM und 64 GByte ROM zu haben. Lenovo nimmt ab Januar Vorbestellungen entgegen, ausgeliefert werden soll irgendwann im Frühjahr. In Deutschland ruft der Hersteller für das M10 knapp 200 Euro auf, das P10 soll 279 Euro kosten.

Mit Dock

Das rund ein halbes Kilo schwere Dock ist mit 3W-Lautsprechern und drei Mikrofonen ausgestattet. Es verbindet sich über Bluetooth mit dem Tablet. Das Dock dient auch als Ladestation, über die USB-Schnittstelle lassen sich die Tablets nicht laden. Amazons Alexa ist vorinstalliert.

Lenovo Smart Tabs auf der CES 2019 Modell Smart Tab M10 Smart Tab P10 Betriebssystem Android 8 (Oreo) Android 8 (Oreo) Prozessor / Kerne Snapdragon 450

OctaCore 1.8 GHz Snapdragon 450

OctaCore 1.8 GHz Arbeitsspeicher 3 GB 4 GB Flash-Speicher 32 GB 64 GB Wechselspeicher / max. microSD bis 256 GB microSD bis 256 GB Display 10.1“ IPS LCD FHD

320 nits 10.1“ IPS LCD FHD

400 nits Auflösung (ppi) 1920×1200 (224 ppi) 1920×1200 (224 ppi) SIM 1× Nano SIM 1× Nano SIM LTE / UMTS LTE & UMTS LTE & UMTS WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 4.2 USB-Anschluss USB 2.0 Typ C USB 2.0 Typ C Navigation GPS, A-GPS, Glonass GPS, A-GPS, Glonass Akkukapazität 4850 mAh 7000 mAh Hauptkamera 5 MP 8 MP Frontkamera 20 MP 5 MP Gehäuse Kunststoff Kunststoff Abmessungen (H × B × T) 155×76×8mm 242×167×7 mm Gewicht 480g 440g Sonstiges 3,5 mm Audio, UKW Radio

Fingerabdrucksensor 3,5 mm Audio, UKW Radio

Fingerabdrucksensor Farbvarianten Schwarz Schwarz Preis (UVP) 199 € 279 € Erhältlich ab Frühjahr 2019 Frühjahr 2019

(vbr)