Lenovo: Tablets für Einsteiger und Anspruchsvolle

Lenovo hat im Vorfeld der IFA zwei neue Tablet-Modelle angekündigt, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten: Das Smart Tab M10 HD 2 kostet weniger als 200 Euro und ist damit für Einsteiger geeignet. Laut Lenovo ist das Gerät mit seinem integrierten "Kids Space" auch für Kinder geeignet.

Das Tab P11 Pro ist dagegen ein höherwertiges Tablet für 700 Euro, das mit seiner starken Hardware in Konkurrenz mit den Samsung-Topmodellen wie dem Galaxy Tab S7 treten will. Es hat einen großen 11,5-Zoll-Bildschirm mit OLED-Technik, der eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln anzeigt.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Angetrieben wird das Tab P11 Pro von einem Snapdragon 730G, dem je nach Ausführung 6 oder 8 GByte an Arbeitsspeicher zur Seite stehen werden. Die Variante mit 6 GByte wird in Deutschland ab November erhältlich sein und 700 Euro kosten. Wie teuer die Version mit 8 GByte ist, verrät Lenovo noch nicht. Das Tab P11 Pro hat einen Akku mit 8600 mAh und unterstützt WLAN sowie Bluetooth – eine Variante mit Mobilfunk hat Lenovo nicht angekündigt.

Dreimal Tab M10 HD 2

Ungewöhnlich sind die verschiedenen Ausführungen des günstigeren Tab M10 HD 2. Das kommt in einer Version ohne Assistenten-Integration sowie in jeweils einer für den Google Assistant und Alexa auf den Markt. Alle drei Varianten haben unterschiedliche Preise – das liegt vor allem in den verschiedenen inkludierten Docks.

Das Tab M10 HD 2 kommt in drei verschiedenen Varianten auf den Markt. (Bild: Lenovo)

Die Standard-Ausführung des Tab M10 HD 2 kostet ab 160 Euro und kommt im September ohne Dock auf den Markt. Für ab 180 Euro bekommt man eine Fassung mit dem Ambient Mode des Google-Assistants und Ladedock – in Kombination kann man das Tab M10 HD 2 also in eine Art Smart Display im Sinne des Nest Hub umfunktionieren.

Ab 200 Euro kostet schließlich die Fassung mit der integrierten Alexa-Show-Erfahrung, die das Tablet zu einem Smart Display im Stil der Echo-Show-Geräte macht. Teurer ist diese Alexa-Ausführung, weil das Dock nicht nur zum Aufstellen des Tablets geeignet ist, sondern auch mit einem Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet ist. Das erinnert an das Smart Dock des Vorgängermodells Tab M10 HD.

Die Lenovo Smart Clock Essential hat einen Bildschirm von 4 Zoll.

Technisch sind alle drei Modelle auf dem gleichen Niveau: Sie haben ein 10,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, einen MediaTek P22T und 2 bis 4 GByte RAM. Ihr Akku fasst 5000 mAh.

Neben den Tablets hat Lenovo zur Technikmesse IFA auch einen neuen Smart-Wecker vorgestellt. Die Lenovo Smart Clock Essential läuft auf Basis des Google Assistants und hat einen Lautsprecher für die Wiedergabe von Musik oder Podcasts integriert. Der Bildschirm ist 4 Zoll groß. Das kleine Smart Display ist ab September erhältlich und wird 60 Euro kosten. (dahe)