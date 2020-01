Lenovo ThinkPad: Updates beheben Probleme mit Thunderbolt

Einige von Lenovos ThinkPad-Modellen weisen Serienfehler auf, die dazu führen, dass die vorhandenen Typ-C USB-Ports/Intel Thunderbolt-Anschlüsse nach 6 bis 12 Monaten verschiedene Fehlfunktionen zeigen können. Der Hersteller hat das Problem bestätigt, knapp 40 betroffene ThinkPad-Modelle benannt sowie Treiber- und Firmware-Updates bereitgestellt.

Da Lenovo die Updates als kritisch einstuft, sollten Gerätebesitzer umgehend updaten.

Diverse Probleme und Fehlermeldungen

Wie einem von Lenovo veröffentlichten Support-Dokument zu entnehmen ist, können bei den im Dokument aufgelisteten ThinkPad-Modellen nach einem Betriebszeitraum von 6 bis 12 Monaten folgende Probleme auftreten:

Der USB-C-Anschluss funktioniert nicht mehr

Der Intel Thunderbolt-Controller ist nicht mehr im Windows Geräte-Manager sichtbar

Der USB-C-Port und/oder die Thunderbolt-Dockingstationen sind nicht sichtbar oder haben Verbindungsprobleme

Der HDMI-Ausgang ist nicht verfügbar

Der Akku des Geräts kann nicht über einen an den USB-C-Anschluss gesteckten Power Adapter aufgeladen werden.

Des Weiteren kann es zu Kommunikationsfehlern zwischen Thunderbolt und dem BIOS der Geräte sowie zu Crashes während des power-on self-tests (POST) kommen.

Als von den Fehlern betroffenes Betriebssystem nennt Lenovo Windows 10 in der 64-Bit-Variante. Auch das Betriebssystem zeige seinerseits möglicherweise mit Thunderbolt in Verbindung stehende Fehlermeldungen an.

Treiber- und Firmware-Updates verfügbar

Lenovos Support-Dokument enthält Links zu Treiber- und Firmware-Updates für die betroffenen Geräte. Beide Aktualisierungspakete (Treiber und Firmware) müssen installiert werden; Lenovos Empfehlung lautet, zuerst das Treiber-Paket (Intel Thunderbolt-Software) und dann das Firmware-Paket (Intel Thunderbolt-Firmware) zu installieren.

Die Installation der Firmware erfordert laut Lenovo, dass der Intel Thunderbolt IO-Controller im BIOS aktiviert ist. Benutzer mit NVM Version 4.0 müssen vor der Aktualisierung der Firmware ein Thunderbolt-Gerät an das System anschließen. Sofern ein Firmware-Update die Probleme nicht behebt, soll man den Lenovo-Support kontaktieren. (ovw)