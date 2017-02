Das Convertible ist der kleine Bruder des auf der IFA 2016 präsentierten Yoga Book: Mit elektronischer Halo-Tastatur, aber ohne Stiftbedienung, mit größerem, aber niedriger aufgelöstem Display.

Der chinesische Hersteller Lenovo hat ein weiteres Convertible mit einem Halo-Touchfeld angekündigt, das die Tastatur nur bei Bedarf anzeigt: das Lenovo Yoga A12. Auf der IFA 2016 hatte Lenovo erstmals im 2-in-1-Tablet Yoga Book die rein elektronische Tastatur präsentiert.



Das Klapp-Scharnier ermöglicht vielseitige Aufstellmöglichkeiten.

Bild: Lenovo Das Lenovo Yoga A12 verfügt über einen 12,2-Zoll-Bildschirm mit 1200 × 800 Pixeln. Das Yoga Book bietet zwar nur 10,1 Zoll, löst aber mit 1920 × 1200 Bildpunkten deutlich schärfer auf. Bei der Vielseitigkeit der Aufstellmöglichkeiten nehmen sich beide Geräte nichts: Sie lassen sich wie ein Laptop oder Zelt aufklappen, flach ausbreiten oder umgeklappt als Tablet nutzen.

Magere Hardware

Die Halo-Tastatur gibt haptisches Feedback und macht Textvorschläge. Gestrichen hat Lenovo die vom Yoga Book bekannte Eingabemöglichkeit per Stift. Auch bei den übrigen Spezifikation hat Lenovo gespart: Das A12 verfügt nur über 2 GByte Arbeitsspeicher und 32 GByte internen Speicher. Der Speicher lässt sich via microSD erweitern. Als Prozessor kommt ein von Intel nicht weiter produzierter Atom X5 zum Einsatz. Laut Hersteller befand sich das Yoga A12 schon in der Entwicklung, als Intel die Öffentlichkeit über die Zukunft der Atom-Chips informiert hatte.

Lenovo Yoga A1 ab 299 US-Dollar erhältlich

Das Lenovo A12 soll mit Android 6.0.1 ausgeliefert werden und Multitasking-Funktionen unterstützen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 13 Stunden an. Auf seiner Webseite will der chinesische Hersteller das 2-in-1-Tablet schon ab dem 8. Februar anbieten. Der Preis des in den Farben Blaugrau und Rosa erhältlichen Geräts liegt bei 299 US-Dollar. Das deutlich besser ausgestattete Yoga Book kostet mindestens 200 US-Dollar mehr. (jo)