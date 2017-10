Zum 25. Jahrestag des Thinkpads will Lenovo in Europa 625 Exemplare der "ThinkPad Anniversary Edition25" verkaufen. Das Gerät entspricht in etwa dem Thinkpad T470, erweitert um "ikonische Retro-Features".

(Bild: Lenovo )

Nicht nur die Heise-Leserschaft, auch Lenovo feiert den 25. Geburtstag des Thinkpads. Nach Angaben von Lenovo wurden im Laufe der Jahre 130 Millionen Geräte produziert, weitere 625 können in der Jubiläumsausführung für 2379 Euro erworben werden, Mehrwertsteuer inklusive. Die Sonderausstattung des Gerätes besteht in der 7-zeiligen hintergrundbeleuchteten Tastatur, als "Thinkpad Classic" bezeichnet, allerdings mit hochmoderner Windows-Taste ausgestattet. Dazu gibt es eigene Lautstärke-Tasten und das mehrfarbigen Logo in den IBM-Farben der 90er Jahre, rot-grün-blau, die hier im Worte "Pad" verwendet werden. Außerdem ist die Enter-Taste endlich wieder blau. Ansonsten ist der Laptop weitgehend mit dem T 470 identisch.

Zur Feier des Geburtstages hat Lenovo außerdem eine Sammlung von Geschichten freigeschaltet, die allesamt davon erzählen, wie der Thinkpad beziehungsweise seine Nutzer und Nutzerinnen die Welt verändert hat. Aufhorchen lässt das Testimonial, mit dem Lenovo-Präsident Gianfranco Lanci zitiert wird: "Die nächsten 25 Jahre sind eine Gelegenheit für neue Generationen, die Wunder des ThinkPad zu entdecken. Solange es Punkte gibt, die Kunden stören und die Nutzererfahrung trüben, wird es auch ein ThinkPad geben, um sie auszuräumen." Da sind wir dann doch gespannt, Lenovo. (Detlef Borchers) / (mho)