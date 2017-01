(Bild: Lenovo)

Lenovo verkauft seine spieletauglichen PCs ab sofort unter dem Familiennamen Legion. Den Anfang machen die Notebooks Legion Y520 und das Legion Y720 mit Dolby-Atmos-Unterstützung.

Lenovo hat zur CES einen neuen Markennamen mitgebracht: Legion. Unter dieser Bezeichnung wird man künftig alle neue spieletauglichen Systeme finden, die bislang als IdeaPad Y oder IdeaCentre Y firmierten. Das Legion-Debüt übernehmen zwei neue Gaming-Notebooks, das Legion Y720 und dem Legion Y520.

Sowohl im 15,6-Zöller Y520 als auch im 17,3-Zöller Y720 kommen Prozessoren aus der siebten Core-i-Generation zum Einsatz, denen Zusatz-GPUs von Nvidia zur Seite stehen. Im Y520 kommen nur die Neulinge GeForce GTX 1050 und GTX 1050 Ti zum Einsatz, im Y720 zusätzlich auch das noch schnellere Modell GeForce GTX 1060. Generell ist das Y720 höher positioniert: Nur hier gibt es eine mehrfarbig beleuchtete Tastatur und Bildschirmauflösungen bis 4K.

Xbox-Controller und Dolby Atmos



Lenovo Legion Y520

Bild: Lenovo Das Y720 bringt zwei Besonderheiten mit, die man in noch keinem anderen Notebook findet. PC-Spieler, die per Gamepad zocken wollen, freuen sich über den integrierten Empfänger für Microsofts Xbox-One-Controller. Zudem ist die Unterstützung des Audio-Standards Dolby Atmos an Bord – nutzen wird man dies aber erst können, wenn das in einigen Monaten anstehende Creators Update für Windows 10 verfügbar ist.

Letzteres macht nichts, denn das Legion Y720 soll hierzulande sowieso erst ab April verfügbar sein. Die Preise beginnen bei 1500 Euro. Das Legion Y520 wird hingegen schon ab Februar in den Läden stehen und soll mindestens 900 Euro kosten. (mue)