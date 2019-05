Lenovo kündigt 5G-Notebook mit Snapdragon-CPU an

Lenovo bleibt Qualcomms Always-Connected-Vision und den zugehörigen Snapdragon-Prozessoren treu: Unter der Bezeichnung "Project Limitless" haben die beiden Unternehmen die neuste Frucht ihrer Zusammenarbeit präsentiert, ein Hybrid-Notebook mit 360-Grad-Scharnieren und Touchscreen. Windows 10 läuft darin auf dem ARM-SoC Snapdragon 8cx, um die Konnektivität kümmert sich das 5G-Modem Snapdragon X55. Letzteres funkt zudem in allen erdenklichen LTE-Bändern, sodass man auch außerhalb der wenigen 5G-Ausbaugebiete nicht offline bleibt.

Bisherige Windows-Geräte mit den Snapdragon-CPUs 835 und 850 – von Qualcomm Always-On-Always-Connected-PCs getauft, von Microsoft als Windows-on-ARM-Geräte betitelt – erfüllten zwar das Versprechen auf eine sehr lange Akkulaufzeit, doch weil herkömmliche x86-Programme auf den ARM-Prozessoren emuliert laufen, leidet ihre Performance stark. Qualcomm will das Problem beim bereits Ende 2018 angekündigten und gezielt für Windows-Notebooks entwickelten Snapdragon 8cx mit einer gesteigerten Rechenleistung ausgleichen.

Anreize für Entwickler, ihre Anwendungen nativ anzubieten und das Problem damit an der Wurzel anzugehen, gibt es hingegen nicht. Leuchtturm-Projekte wie der native 3DMark-Test waren fehlerbehaftet; und 64-Bit-x86-Anwendungen laufen weiterhin gar nicht, weil die Emulation nur 32-Bit-x86-Code verdauen kann.

Zukunftsmusik

Da Qualcomm den 7-nm-Chip Snapdragon 8cx erst Ende 2019 in nennenswerten Stückzahlen ausliefern will, kommt "Project Limitless" wohl erst nächstes Jahr in den Handel. Es ist damit bereits Lenovos zweite Notebook-Ankündigung für 2020: Vor rund zwei Wochen wurde bereits ein neues ThinkPad-X1-Modell mit faltbarem Bildschirm enthüllt. Das technische Innenleben dort stammt wie bei Notebooks üblich von Intel. (mue)