Lenovo stellt neue ThinkPad-Notebooks der T- und X-Serie vor

Lenovo renoviert zum MWC seine Business-Notebooks der Profi-Serien ThinkPad T und X: In den Neulingen T490S, T490, T590, X390 und X390 Yoga arbeiten Intels vPro-fähige CPU-Modelle der überarbeiteten achten Core-i-Generation (Whiskey Lake-U). Das T490 und das schlankere Geschwisterchen T490s haben 14-Zoll-Bildschirme, das T590 ist ein 15,6-Zöller. Alle drei Geräte gibt es auf Wunsch mit einem HDR-tauglichen, Dolby-Vision-zertifizierten Bildschirm – wenngleich man hier nicht wie bei Fernsehern Leuchtdichten von 1000 cd/m2 erwarten darf, sondern bestenfalls etwas mehr als 400 cd/m2.

Das 13,3-Zoll-Notebook T390 gibt es in einer normalen und in einer Yoga-Variante; bei letzterer kann man den Bildschirm dank 360-Grad-Scharnieren um den Rumpf herumklappen. Beide Geräte und auch das T490s sollen Wi-Fi-6-taugliche WLAN-Module (IEEE 802.11ax) bekommen; Lenovo stellt zudem hier (und auch bei den anderen T-Modellen) integrierte LTE-Modems in Aussicht. Mobilfunk gemäß 5G ist bei Notebooks – anders als bei auf dem MWC präsentierten Smartphones – noch kein Thema.

Das ThinkPad X390 Yoga soll es ab Mai zu kaufen geben, die anderen vier Modelle bereits ab April. Konkrete Ausstattungsvarianten und Preise hat Lenovo noch nicht genannt. Die Edel-Geschwister der X1-Baureihe hatte Lenovo bereits Anfang Januar auf der CES enthüllt. (mue)