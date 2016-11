(Bild: Lenovo)

Zwei Jahre nach dem Kauf von Motorola lässt Lenovo den eigenen Markennamen für Smartphones fallen. Für Deutschland hat das praktisch keine Auswirkungen, da die Lenovo-Smartphones hauptsächlich in Asien verkauft wurden.

Lenovo will zukünftig keine Smartphones mehr unter eigenem Markennamen verkaufen, sondern alle Modelle unter der mit Motorola übernommenen Marke Moto anbieten, berichtet das asiatische Magazin Campaign. Die eher im mittleren und unteren Preissegment angesiedelten Lenovo-Smartphones waren bislang hauptsächlich in Asien zu bekommen; in Europa und den USA vertrieb Lenovo praktisch ausschließlich die Geräte des 2014 von Google gekauften Herstellers Motorola. Daher hat diese Namensänderung hierzulande keine Auswirkung.

Tatsächlich hatte Lenovo von Anfang an gesagt, den Namen Motorola (oder halt Moto) bestehen zu lassen, ähnlich wie auch die Thinkpad-Marke nach dem Kauf von IBM weiter lebt, hatte aber über den eigenen Smartphone-Markennamen nichts gesagt. Momentan tragen Smartphones wie das Moto Z und Moto G ein auffälliges M auf der Rückseite und werden auf der Homepage als Motorola-Geräte geführt; der Name Lenovo taucht nur buchstäblich am Rand auf. Wie diese Details bei den Lenovo-Smartphones geregelt werden, ist noch unbekannt. (jow)