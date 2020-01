Lenovo zeigt Creator-Systeme

Schon im vergangenen Jahr haben einige Hersteller Notebooks auf den Markt gebracht, die sich speziell an kreative Nutzer richten. Zur diesjährigen CES zieht nun Lenovo nach und zeigt dort die beiden 15,6-Zoll-Geräte Yoga Creator 7 und IdeaPad Creator 5.

Das Yoga Creator 7 fällt mit einem weniger als zwei Zentimeter flachen Metallgehäuse und weniger als zwei Kilogramm Gewicht dünn und leicht aus, soll aber dennoch über 13 Stunden ohne Netzteil auskommen. Anders als der Name vermuten lässt, hat das Gerät keine 360-Grad-Scharniere und lässt sich somit nicht als Riesen-Tablet verwenden. Kurios: Trotz der Zuspitzung auf kreative Nutzer deckt der Bildschirm "nur" den sRGB-Farbraum vollständig ab.

Lenovo IdeaPad Creator 5 (Bild: Lenovo)

Das Schwestermodell IdeaPad Creator 5 ist in dieser Hinsicht mit einem AdobeRGB-Display besser aufgestellt. Mit 2,2 Kilogramm muss man allerdings etwas mehr herumtragen – und das Gehäuse ist auch dicker. Lenovo verspricht zudem nur bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit.

In beiden Geräten kommen Core-i7-Prozessoren der zehnten Generation zum Einsatz, denen jeweils eine Nvidia-GPU zur Seite steht. Konkrete Ausstattungsvarianten sind noch nicht bekannt, allerdings kann man die Geräte auch erst später im Jahr kaufen: Das Yoga Creator 7 startet im zweiten Quartal ab 1100 Euro und das IdeaPad Creator 5 im dritten Quartal ab 1000 Euro.

Desktop-Pendant

Lenovo IdeaCentre Creator 5 (Bild: Lenovo)

Mit dem IdeaCentre Creator 5 hat Lenovo auch noch einen Desktop-PC für all diejenigen zur CES mitgebracht, die stationär viel Performance bei wenig Lüfterlärm brauchen – so zumindest das Herstellerversprechen. In dem kompakten Tower-Gehäuse stecken Prozessoren bis hinauf zum Core i9 der zehnten Generation und Grafikkarten bis zu einer Nvidia GeForce RTX 2060. Wie das IdeaPad Creator 5 startet auch das IdeaCentre Creator 5 im dritten Quartal zu Preisen ab 1000 Euro. (mue)