(Bild: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA)

Die ESA-Sonde Rosetta hat ihren Landeanflug auf den Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko begonnen. Dort soll sie gegen Freitagmittag aufsetzen, bis dahin noch jede Menge Daten sammeln und Fotos machen. heise online berichtet live.



Heiß erwartet..

Bild: Fuchskind Wie angekündigt hat die ESA-Sonde Rosetta in der Nacht zum Freitag ihr letztes Manöver ausgeführt und nähert sich nun mit Schrittgeschwindigkeit ihrem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko. Dort soll sie genau um 12.38 Uhr MESZ aufsetzen, ihre letzten Signale werden das Team auf der Erde wegen der langen Signallaufzeit also um 13.18 Uhr erreichen. Bis dahin soll sie noch so viele Daten wie möglich sammeln und auch Fotos aus bislang unerreichter Nähe machen. Die Navigationskameras haben ihre Arbeit bereits eingestellt und letzte Fotos zur Erde übertragen.

heise online wird ausführlich vom Landeanflug berichten und diese Meldung kontinuierlich aktualisieren.

Genaue Planung

Die Wissenschaftler müssen nun sehr ökonomisch mit der zur Verfügung stehenden Bandbreite umgehen, da die Sonde parallel zur Landung alle Systeme ausschalten wird, um ITU-Vorgaben einzuhalten. Was bis dahin nicht gesendet wurde, ist verloren. Deswegen werden die letzten Bilder der höher auflösenden OSIRIS-Kamera nicht nur deutlich stärker komprimiert als bisher, sondern auch in nur halb so großer Auflösung zur Erde geschickt, als das bislang der Fall war. Das letzte damit gemachte Bild soll 10 Minuten vor der Landung auf der Erde eintreffen. Während des Landeanflugs sollen insgesamt noch einmal rund 195 MByte an Daten empfangen werden, der Großteil (rund 147 MByte) davon OSIRIS-Bilder.

Rosettas Mission wird mit der ursprünglich geplanten Landung beendet, weil sie mit ihrem Kometen inzwischen zu weit von der Sonne entfernt ist, hatte der Flugdirektor Andrea Accomazzo am Donnerstag in der #heiseshow erklärt. Zwar bestehe die Chance, sie in einen Ruhezustand zu versetzen und bei der erneuten Annäherung an die Sonne wieder aufzuwecken. Die führe aber nicht mehr so nah zur Sonne, weswegen die Solarenergie nicht für eine vollständige Funktionsfähigkeit ausreichen würde. Außerdem könne man gar nicht sicher sagen, wie gut die Sonde dann noch funktioniere. Von der Landung wiederum erhoffe man sich noch einmal einzigartige Daten und Bilder.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Andrea Accomazzo in der #heiseshow

Finale nach 12 Jahren im All

Die ESA-Sonde war 2004 losgeschickt worden und mehr als zehn Jahre unterwegs, bis sie ihren Kometen schließlich erreichte. Auf dem landete das von ihr mitgebrachte Mini-Labor Philae und sendete einige Tage lang jede Menge Daten. Weil er aber im Schatten stand, gingen seine Energiereserven schließlich zur Neige und er meldete sich nur noch einmal wieder. Erst vor wenigen Wochen wurde seine genaue Position auf Rosetta-Bildern entdeckt. Auf und an dem Kometen wollten die Wissenschaftler Informationen über die Anfänge des Sonnensystems sammeln. Die gesammelten Daten auszuwerten wird noch einige Jahre dauern.

(mho)