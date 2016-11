(Bild: Collabora)

Collabora hat Version 2.0 des auf LibreOffice beruhenden Online-Office-Pakets freigegeben. Die kostenlose Software kann auf einem eigenen Server installiert werden.

Die britische Firma Collabora, in der auch maßgebliche Entwickler von LibreOffice beschäftigt sind, hat Version 2.0 der Online-Variante der freien Bürosoftware freigegeben. Neu hinzugekommen sind Teamfunktionen, sodass mehrere Nutzer nun gleichzeitig im Webbrowser Textdokumente, Tabellen und Präsentationen editieren können. Dabei können alle Nutzer sehen, wer die Datei an welcher Stelle gerade bearbeitet.

Version 2.0 der Cloud-Variante von LibreOffice ist zunächst in der kostenlosen Collabora Online Development Edition (CODE) erhältlich, die sich an Entwickler und auch an Privatanwender richtet. Die kommerzielle Variante Collabora Online 2.0 bietet Zusatzfunktionen sowie Langzeit-Support und zielt auf den Einsatz in Unternehmen.

Die jetzt verfügbare Version ist nicht als Online-Dienst verfügbar, sondern muss für den Einsatz im LAN auf einem eigenen Linux-Rechner installiert werden. Damit sich die Software leichter einrichten lässt, bietet der Entwickler den Download von Collabora Online als virtuelle Maschine in Form eines Docker-Images an. (db)