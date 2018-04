ZKW arbeitet zum Beispiel daran, Zebrastreifen auf die Straße zu projizieren. (Bild: ZKW)

Mit Hilfe der Übernahme des österreichischen Unternehmens ZKW will LG eine weltweite Führungsrolle in der Beleuchtung für selbstfahrende Autos übernehmen.

Für den Ausbau seines Geschäfts mit Autoteilen übernimmt der südkoreanische Elektronikhersteller LG für mehr als 1,1 Milliarden Euro den Licht- und Elektroniksystem-Spezialisten ZKW aus Österreich. Mit den zusammengeführten Unternehmen will LG eine weltweite Führungsrolle in der Fahrzeugbeleuchtung für selbstfahrende Autos spielen, wie LG am Donnerstag nach der Zustimmung der Transaktion durch den Verwaltungsrat mitteilte. Es ist der bisher größte Übernahmedeal in der Geschichte von LG.

LG Electronics erwirbt den Angaben zufolge 70 Prozent an der ZKW Group (Wieselburg) und die Muttergesellschaft LG Corp. die restlichen 30 Prozent.

Das Beleuchtungsgeschäft von ZKW, das sich auf Teile für Premiumautos konzentriere, werde eine viel größere Marktpräsenz durch das globale Verkaufsnetz von LG haben, hieß es. "ZKWs Angebote werden das wachsenden Geschäft mit Autoteilen von LG ergänzen." Die Südkoreaner kündigten an, zusammen mit ZKW "intelligente Beleuchtungslösungen" zu entwickeln, die dank Sensoren und Fahrzeugkameras auch Informationen und Warnungen auf der Straße anzeigen können.

ZKW soll autonom bleiben

ZKW arbeitet beispielsweise an einer Technik, um Zebrastreifen auf die Straße zu projizieren, damit Fußgängern signalisiert wird, dass sie sicher die Straße überqueren können. Mit Projektion arbeitet auch eine Markierung für Carsharing-Autos oder die Anzeige der Wegführung, an der ZWK ebenfalls arbeitet.

LG verpflichte sich, die Autonomie von ZKW und die Arbeitsplatzkultur für die mehr als 9000 Beschäftigten zu erhalten. ZKW werde auch weiterhin vom bisherigen Team unter der Leitung von CEO Oliver Schubert geführt. "Für die Produktion in Österreich wird sich zumindest für die nächsten fünf Jahre nichts ändern." ZKW hat Standorte in Österreich, der Slowakei, in Tschechien, China, Indien, Mexiko und den USA.

LG's Vehicle Components Company, der bei LG für das Automobilzuliefergeschäft zuständige Bereich, verzeichnete im Jahr 2017 ein Umsatzwachstum von 26 Prozent auf 3,15 Milliarden US-Dollar. Der weltweite Markt für Kfz-Beleuchtung soll von 24,5 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf 29 Milliarden US-Dollar bis 2020 wachsen, wobei der Anteil der Scheinwerfer 70 Prozent beträgt. (mit Material der dpa) / (anw)