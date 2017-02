Die Supermarktkette bietet unter der Hausmarke Silvercrest das zweite Mal ein Musikverteilsystem an. c't konnte das System vorab ins Labor holen.

Lidl hat aktuell ein Musikverteilsystem seiner Hausmarke Silvercrest im Angebot. Zur Wahl stehen sechs unterschiedliche Komponenten: ein passiver Streaming-Client, drei Netzwerklautsprecher, ein Internetradio und eine 2.0-Soundbar. Die Geräte sind als Aktionsware über die Lidl-Filialen oder über den Lidl Online-Shop erhältlich.

c't konnte vorab einen Blick auf das preiswerte Multiroom-System werfen und stellte fest: Auch Lidl schafft keine Highend-Qualität zum Low-end-Preis. Doch mit dem Silvercrest-System bekommen Interessenten einen vergleichsweise günstigen Einstieg ins vernetzte Musikvergnügen.

Erste Eindrücke aus dem Test der Komponenten und des Multiroom-Setup gibt c't online im Beitrag Musiksystem von Lidl: Multiroom-Streaming preiswert. Den kompletten Test des Silvercrest-Systems bringt c't in Ausgabe 6/17, die ab Freitag in der App und ab Samstag am Kiosk erhältlich ist.

