Beim Mitte Februar erwarteten Linux 4.10 soll Firefox nicht mehr ins Stocken geraten, wenn der Kernel große Datenmengen wegschreibt. Neu dabei sind auch ein RAID-5-Cache und Unterstützung für einen Schlafzustand, den neuere Notebooks bieten.

Das am 13. oder 20. Februar erwartete Linux 4.10 weist darauf hin, wenn ein BIOS die Storage-Adapter eines Systems so konfiguriert hat, dass Linux NVMe-SSDs nicht ansprechen kann. Das ist eine Reaktion auf eine Eigenart im Standard-BIOS des Lenovo Yoga 900-13ISK2, die eine Installation von Linux verhindert.

Anders Schlafen

Über eine neue Konfigurationsdatei kann man den Kernel jetzt anweisen, beim Schlafenlegen das System nicht in den Suspend-to-RAM zu schicken, sondern in das modernere Suspend-to-Idle. Dieser bei neueren Notebooks nutzbare Schlafzustand zeichnet sich durch eine schnelle Aufwachzeit aus und wird in der Windows-Welt "Modern Standby" genannt; so richtig rund läuft das Ganze unter Linux aber noch nicht.

Weniger Ruckeln und mehr CPU-Power

Firefox und andere Anwendungen sollen zudem nicht mehr so leicht in Stocken geraten, wenn der Kernel große Datenmengen wegschreibt. Neu dabei ist auch ein Schreib-Cache für RAID-Arrays. Außerdem unterstützt Linux 4.10 die "Turbo Boost Max Technology 3.0" neuerer Intel-Prozessoren jetzt besser und nutzt so das Geschwindigkeitspotenzial dieser CPUs stärker aus.

Mehr zu Linux 4.10

Details zu diesen und zahlreichen anderen Neuerungen von Linux 4.10 liefert das Kernel-Log zu dieser Kernel-Version, das wir kürzlich um die Neuerungen bei Storage-Unterstützung, Dateisystemen, Infrastruktur und Architektur-Support erweitert haben:

