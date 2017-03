(Bild: Facebook)

Der Facebook-Messenger überträgt auf Wunsch den Standort des Nutzers und aktualisiert diesen fortlaufend. Mit "Live Location" sollen sich Freunde besser finden.

Mit der neuen Funktion "Live Location" können Messenger-Nutzer ihren aktuellen Standort in Echtzeit mit Freunden und der Familie teilen. Die Position wird fortlaufend aktualisiert. Bislang konnten Nutzer nur statische Standorte mit anderen teilen, was auch weiterhin möglich ist. Google hatte eine ähnlich Live-Funktion samt Übertragung des Reiseverlaufs erst vor kurzem in Google Maps eingeführt.



Der Messenger überträgt die Position des Nutzers in Echtzeit.

Bild: Facebook

Um die Position im Messenger freizugeben, tippt der Nutzer im Chatfenster auf das Symbol mit den drei Punkten und wählt "Location". Auf einer Karte ist der (ungefähre) Standort verzeichnet. Mit einem Tip auf den neuen blauen Buttons startet die Live-Übertragung des Standorts. Die ausgesuchten Kontakte können nun eine Stunde lang die Bewegung des Nutzers mitverfolgen. Eine kleine Uhr zeigt an, wie lange die Live-Übertragung noch läuft; sie lässt sich jederzeit unterbrechen.

Die Live-Location-Freigabe ist ab sofort und weltweit in den Messenger-Apps verfügbar – aber noch nicht für alle Nutzer freigeschaltet. (dbe)