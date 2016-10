(Bild: dpa, Britta Pedersen)

Life On Air hat die iOS- und Android-Apps für Live-Video-Übertragungen zurückgezogen. Künftig möchte sich der Hersteller "Houseparty" widmen, einer App für Gruppen-Video-Chats.

Die Meerkat-Apps hat das Unternehmen aus dem iOS App Store und dem Google Play Store entfernt. Das bestätigte sein CEO Ben Rubin am Freitag per Twitter. Die Livestreaming-App sorgte Anfang 2015 für Medienrummel. Mit ihr konnten Nutzer ohne großen Aufwand ein Live-Video von ihrem Smartphone ins Netz streamen. Eine Aufzeichnung des Streams gab es nicht, Zuschauer mussten also tatsächlich live dabei sein. Das Publikum wurde via Twitter rekrutiert.

Die enge Verzahnung mit Twitter wurde Meerkat dann im März 2015 zum Verhängnis, als der Kurznachrichtendienst den API-Zugriff einschränkte. Kurz zuvor hatte Twitter selbst bekannt gegeben, den damals noch nicht öffentlich verfügbaren Livestreaming-Konkurrenten Periscope aufgekauft zu haben. Mit Veröffentlichung der App schwand das Interesse an Meerkat. Obendrein stieg der Konkurrenzdruck mit der Einführung von Facebook Live.

Aus Meerkat wird Houseparty

Seit etwa zehn Monaten tüfteln die Entwickler an der App "Houseparty", die sie unter dem Pseudonym "Alexander Herzick" im App Store anbieten. Anfang letzter Woche hat Life On Air dem Technikportal "The Verge" bestätigt, hinter diesem Pseudonym zu stecken. Laut eigenen Angaben konnte Houseparty bereits nahzu eine Millionen Nutzer für sich gewinnen.



In der Houseparty-App können bis zu acht Nutzer gleichzeitig an einem Live-Video-Chat teilnehmen.

Die App macht Liveaufnahmen nicht mehr öffentlich für eine große Zuschauerzahl, sondern lediglich im privaten Freundeskreis verfügbar. Startet man eine Aufnahme, erhalten die Freunde ein Benachrichtigung, sodass sie sich zuschalten können. Bis zu acht Nutzer dürfen an einem Live-Video-Chat teilnehmen.

