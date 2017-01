Das heise Events-Webinar erklärt den Start eines sicheren Webservers inklusive SSL. Es richtet sich an IT-Verantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen, die keine eigene IT-Abteilung haben.

Business-Know-how für pragmatisch veranlagte IT-Profis: Es gibt keinen Grund, sich mit Provider-Paketen und -Verträgen herumzuschlagen, wenn man mal eben schnell einen sicheren Webserver braucht – schlank, sofort und sauber verschlüsselt. Thomas Jannot, Gründer und CTO des MittelstandsWiki, hat diese Erfahrung selbst gemacht. Er weiß, was unbedingt funktionieren muss und was das kosten darf. Am 1. Februar 2017 um 11 Uhr erklärt er im Live-Webinar, wie Firmen mit Amazon Web Services in wenigen Minuten einen SSL-Webserver zum Laufen bringen.

Das Praxis-Webinar will IT-Verantwortlichen in kleinen und mittleren Unternehmen, die selbst keine große IT-Abteilung unterhalten, die Scheu davor nehmen, selbst Hand anzulegen. Jannot erklärt in verständlichen Worten, was das absolut notwendige Minimum ist, worauf es beim Schnellstart ankommt und wann es höchste Zeit ist, auf Alternativen wie beispielsweise Microsoft Azure, ProfitBricks oder einen physischen Server in einem geprüften Rechenzentrum umzusteigen. Er verrät, wie man kostengünstig an ein SSL-Zertifikat kommt, damit der Browser keine Verschlüsselungswarnungen ausgibt, und wie man ein Testprojekt aufgeräumt umzieht.

Das Webinar dauert etwa eine Stunde, die Teilnahme kostet 99 Euro. Nach der Einführung beantwortet Jannot sowohl technische wie auch kaufmännische Fragen der Teilnehmer. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Webseite zum Webinar.

Jetzt anmelden: Mit AWS von 0 auf 100 zum SSL-Webserver