Auf heise Developer können Entwickler morgen Abend ab 17 Uhr der Keynote von Microsofts Online-Event zum Launch von Visual Studio 2017 folgen.

Am morgigen 7. März zelebriert Microsoft das Erscheinen von Visual Studio 2017, der nächsten Ausgabe seiner Entwicklungsumgebung, die zugleich dieses Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. Die Feier geht um 17 Uhr im Rahmen der Keynote des online übertragenen "Visual Studio 2017 Launch Event" los. Zu Beginn reden bekannte Microsoft-Repräsentanten wie Scott Hanselman, Brian Harry, Miguel de Icaza und Julia Liuson über wichtigen Neuerungen und Überarbeitungen der neuen Visual-Studio-Version. Anschließend und am 8. März gehen Experten in Demo-Sessions auf die Details ein.

Die Leser von heise Developer können dem Livestream auch bequem von ihrem Rechner aus zuschauen – das folgende Bildchen wird dann in einen Videoplayer umgewandelt.

In Stuttgart, Braunschweig und München (in der deutschen Microsoft-Zentrale) wird es außerdem morgen Abend sogenannte Launch Viewings geben, in denen man in großer Runde dem Livestream vom Lauch Event folgen kann. Darüber hinaus richtet Microsoft am 17. März von 10 bis 11.30 Uhr ein Live-Webinar zu den Neuerungen in Visual Studio 2017 aus, und es wird in Köln (27. März), Berlin (29. März) und München (3. April) mehrere Visual Studio 2017 Info Days sowie am 30. Mai in Karlsruhe den Visual Studio & Azure Info Day geben.

Siehe dazu auf heise Developer: