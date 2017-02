Logitech High-End-Webcam Brio liefert hochauflösende Videos bis 4K. Zusätzlich ist ein IR-Tiefensensor eingebaut, der zum automatischen Einloggen in Windows 10 verwendet werden kann.

Der Peripheriehersteller Logitech bringt eine neue High-End-Webcam auf den Markt: Die 240 Euro teure Brio liefert Videos mit 4K-Auflösung (4096 × 2160) bei 30 fps. In niedrigeren Auflösung sind höhere Bildwiederholraten möglich: In FullHD (1920 × 1080) gibt es bis zu 60 fps, in 720p (1280 × 720) bis zu 90 fps. Das Sichtfeld von 90 Grad lässt sich mit Logitechs Software auf 78 oder 65 Grad einschränken; in FullHD ist ein fünffacher digitaler Zoom möglich. Die Brio unterstützt laut Logitech HDR für bessere Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die Brio enthält zwei Mikrofone mit Echo- und Rauschunterdrückung für Videokonferenzen. Bei letzteren hat Logitech nicht nur Privatanwender, sondern auch Firmenkunden in Blick: Die Brio ist unter anderem für Skype for Business und Ciscos Videokonferenz-Lösungen zertifiziert.

Windows Hello

Eine Besonderheit der Brio ist der zusätzliche IR-Sensor, der 3D-Tiefeninformationen erfasst. Diese können dafür verwendet werden, um den Nutzer im Videobild auszuschneiden beziehungsweise einen anderen Hintergrund einzublenden. Vor allem aber eignet sich die Brio dadurch für ein komfortables Einloggen in Windows 10 mittels Windows Hello: Setzt man sich vor den Rechner, loggt Windows einen automatisch ein – ganz ohne Passworteingabe.

Während Hello-fähige Webcams in immer mehr Notebooks, Windows-Tablets und Desktop-Monitoren stecken, sind Hello-fähige Webcams zum Nachrüsten älterer Desktop-PCs weiterhin Mangelware. Die einzige andere hierzulande erhältliche Webcam mit Hello-Unterstützung ist die Creative BlasterX Senz3D mit Intel Realsense. Sie kostet mit 200 Euro kaum weniger als die Brio und liefert maximal FullHD-Videos.

Weitere Informationen und eine Liste von Hardware, mit der man Windows Hello an älteren PCs nachrüsten kann, liefert ein Artikel auf c't online: