Logitech Ergo K860: Ergonomische Tastatur mit Notebook-Tasten ausprobiert

Logitech hat die ergonomische Tastatur Ergo K860 vorgestellt. Die Tastatur wölbt sich zur Mitte nach oben und hat eine V-förmige Lücke im Tastenfeld. So soll sie der natürlichen Haltung der Hände entgegenkommen.

Die Tastatur verbindet sich kabellos per "Logitech Unifying"-Empfänger oder via Bluetooth mit dem PC. Zwei AAA-Batterien liefern ihr Strom – der Hersteller verspricht, dass diese für bis zu zwei Jahre Akkulaufzeit reichen. Auch Logitech Flow ist an Bord. Diese Funktion erlaubt den fließenden Wechsel zwischen mehreren Computern.

Gewöhnungsbedürftig bequem

Beim ersten Ausprobieren tippte es sich auf der Tastatur durchaus angenehm, wenn auch wegen ihrer ungewöhnlichen Form etwas gewöhnungsbedürftig. Die Tasten sind mit ihrem niedrigen Profil leichtgängig und recht leise. Das Tippgefühl erinnert an Notebook-Tastaturen.

Ein falsch gelerntes Zehnfingersystem wird bestraft. Wenn beispielsweise der Zeigefinger der rechten Hand den Buchstaben „B“ erreichen möchte, dieser aber auf der linken Seite der V-förmigen Ergonomie-Lücke liegt, tippt man ins Leere. Je nach eigenen Tippgewohnheiten ist also eine gewisse Eingewöhnungszeit notwendig.

Die Wölbung von Tastatur und Handballenauflage ist bequem. Die Handballenauflage besteht nicht aus übermäßig weichem Schaumstoff wie manche zukaufbaren Handballenauflagen. Stattdessen setzt Peripherie-Hersteller Logitech auf einen festen Schaumstoff, in den man nicht versinkt. Die Handballenauflage kann in zwei Stufen in ihrer Höhe verstellt werden, um etwa auch für Nutzer, die an ihrem Schreibtisch stehen, in eine passende Position gebracht zu werden.

Die Logitech Ergo K860 funktioniert unter Windows und MacOS. Sie ist ab 4. März 2020 erhältlich und kostet 120 Euro. (mjo)