Logitech will angeblich Kopfhörerspezialisten Plantronics übernehmen

Das Schweizer Unternehmen Logitech soll kurz vor einer Übernahme des US-amerikanischen Kopfhörerspezialisten Plantronics stehen. Dafür soll die Firma 2,2 Milliarden US-Dollar geboten haben. Derzeit liefen Verhandlungen zwischen beiden Unternehmen – sie könnten voraussichtlich bereits nächste Woche zum Abschluss kommen, meldet Reuters unter Berufung auf Aussagen von Beteiligten.

Das Angebot von Logitech würde damit deutlich über der derzeitigen Marktkapitalisierung von Plantronics von etwa 2 Milliarden Dollar liegen, schreibt Reuters. Logitech ist vor allem bekannt geworden als Anbieter von Tastaturen, Mäusen und Webcams. Die in der Schweiz beheimatete Firma ist unter anderem mit Produkten für den professionellen Bereich (etwa mit Videokonferenz-Systemen oder einer in diesem Jahr vorgestellten ergonomischen Hochkant-Maus) sowie im Smart-Home- und im Gaming-Bereich tätig. 2016 kaufte Logitech den Flight-Stick-Spezialisten Saitek für 13 Millionen Dollar.

Plantronics ist ein Hersteller von Bluetooth-Kopfhörern und Headsets und bietet Produkte für Heim- sowie für Businessbenutzer an. Die Übernahme von Plantronics wäre bei weitem Logitechs teuerster Zukauf. Plantronics-Aktien legten im New Yorker Aktienhandel nach Bekanntwerden der Meldung am Freitag um gut 5 Prozent zu. Logitechs Marktkapitalisierung liegt derzeit bei ca. 5,6 Milliarden Dollar.

Der Deal würde nicht nur die Produktpalette von Logitech erweitern – laut Reuters rüsten sich beide Unternehmen bereits mit Kostensenkungen gegen die von US-Präsident Trump jüngst angedrohten verschäften Strafzölle gegen Importe aus China, die vor allem Artikel der Unterhaltungselektronik betreffen würden.

(tiw)