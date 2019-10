MINT-Jobtag: In Stuttgart kommen Fachkräfte und Arbeitgeber zusammen

Firmen sind stets auf der Suche nach motivierten Fachkräften, zugleich suchen Arbeitskräfte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) passende Jobs. Heise Medien, dem Wissenschafts- und Technik-Magazin Technology Review und Jobware bringen Anbieter und Bewerber beim MINT-Jobtag am 24. Oktober in Stuttgart im Haus der Wirtschaft in Kontakt. Besucher des Eventskönnen sich kostenlos registrieren und das Angebot ausschöpfen.



Dazu gehört neben den Präsenzständen von Firmen wie das IT-Sicherheits-Unternehmen SySS GmbH, IT-Provider Schwarz IT, EPLAN Software & Service, Sulzer GmbH, PTA GmbH Unternehmensberatung, jambit GmbH, TransnetBW GmbH und vielen mehr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Wer möchte, kann auf dem MINT-Jobtag von Personalexperten einen Check des Lebenslaufs durchführen lassen. Dazu gibt es ein professionelles Bewerbungsfoto. Vorträge geben einen tieferen Einblick in die ausstellenden Unternehmen und ihre Kompetenzbereiche. Das vollständige Vortragsprogramm lässt sich online einsehen. Weitere Informationen zum MINT-Jobtag in Stuttgart finden Sie auf der Event-Website.



Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online:

(jle)