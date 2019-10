MINT-Jobtag am 24.Oktober: Auf nach Stuttgart

Für Kurzentschlossene: Als ideale Plattform, um Kontakte zu knüpfen und eine neue, spannende Anstellung zu finden, präsentiert sich der MINT-Jobtag morgen, den 24. Oktober, in Stuttgart. Heise Medien, das Wissenschafts- und Technik-Magazin Technology Review und der Partner Jobware laden ins Haus der Wirtschaft ein. Die Veranstaltung kombiniert ausstellende Unternehmen mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Besucher des Events können sich kostenlos registrieren.



An den Infoständen präsentieren sich Firmen wie das IT-Sicherheits-Unternehmen SySS GmbH, IT-Provider Schwarz IT, Anbieter von Softwarelösungen infoteam Software AG, IT-Dienstleister GNSS Systems GmbH, AKKA Technologies, P3 Group GmbH und viele mehr. In Vorträgen können sich die Besucher über die Themen Berufswahl, Bewerbung und Karriere informieren. So macht beispielsweise Dr. Oliver Schwarz von SySS GmbH "Live-Hacking mit der SySS".

Wer möchte, kann auf dem MINT-Jobtag außerdem einen Check seines Lebenslaufs von Personalexperten durchführen lassen. Dazu gibt es kostenfrei ein professionelles Bewerbungsfoto. Weitere Informationen zum MINT-Jobtag in Stuttgart finden Sie auf der Event-Website.

