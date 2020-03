MINT-Jobtag in München als Karriere-Sprungbrett

Nach einer Studie des Weltwirtschaftsforums werden bis zum Jahr 2025 mehr als die Hälfte aller laufenden Aufgaben am Arbeitsplatz von Maschinen erledigt werden, heute seien es 29 Prozent. Dieser Wandel wirke sich auf die Gesamtzahl der neuen Arbeitsplätze betrachtet positiv aus. Das Weltwirtschaftsforum rechnet unter dem Zeichen der Automatisierung mit 133 Millionen neuen Arbeitsplätzen bis 2022, gegenüber 75 Millionen verdrängten Posten. Speziell für Absolventen und Fachkräfte im MINT-Bereich bietet diese Entwicklung Jobchancen und neue Karriereperspektiven. An sie richtet sich daher der bewährte MINT-Jobtag, den Technology Review, Heise Medien und Jobware am 12. März 2020 in München auf dem IHK Campus ausrichten.

Die Teilnahme am MINT-Jobtag und alle Angebote der Messe sind für Interessenten kostenlos und können mit einer Registrierung wahrgenommen werden. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, den eigenen Lebenslauf professionell prüfen und ein Bewerbungsfoto machen zu lassen. Auch das Netzwerken kommt nicht zu kurz: So können MINT-Absolventen und Fachkräfte in direkten Austausch mit Arbeitgebern treten. Die ausstellenden Unternehmen wiederum – dazu zählen etwa Academic Work, Procon IT, Pixida, Camunda, wirecard und viele mehr – präsentieren ihr Angebot.

Redner halten abwechslungsreiche Vorträge zu Themen wie Bewerbung, Berufswahl und Karriere: So gibt Dominik Hertrich Tipps für MINTler bei der Online-Bewerbung und zur Vorbereitung auf Jobmessen. Einen Einblick in die Arbeit bei einer IT-Security-Consulting-Firma gibt Oliver Schwarz von SySS. Er will für die Gefahren im Netz sensibilisieren und führt daher ausgewählte Hacking-Angriffe vor, zeigt, wie Hacker verwundbare Ziele finden und sich Webanwendungen manipulieren lassen.

