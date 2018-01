Technology Review, Heise Medien und Jobware veranstalten dieses Jahr drei Events speziell für Arbeitnehmer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Los geht's in Baden-Württemberg.

Wer im MINT-Segment auf Jobsuche ist und sich am 15. Februar 2018 im Raum Stuttgart aufhält, sollte sich den Termin schon einmal im Kalender anstreichen: Dann startet nämlich die zweite Auflage des MINT-Jobtags, den Heise Medien, Technology Review und Jobware ausrichten. Veranstaltungsort ist das Haus der Wirtschaft, die Teilnahme ist kostenlos.

Interessenten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erwarten diverse attraktive Arbeitgeber, die sich vorstellen, ein Lebenslaufcheck mit Human-Resources-Experten samt der Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen, spannende Vorträge zu Themen wie Bewerbung, Berufswahl und Karriere sowie weitere Überraschungen.

Im vergangenen Mai war der MINT-Jobtag erstmals erfolgreich in Hannover ausgerichtet worden, damals luden Technology Review, Heise Medien und der Partner Jobvector ins Verlagshaus ein. 2018 wird es neben Stuttgart noch zwei weitere Chancen geben, sich als MINT-Arbeitnehmer neue Karrierechancen zu verschaffen: am 21. März gibt es einen zweiten MINT-Jobtag in Hannover und am 17. Oktober den ersten in Deutschlands IT-Metropole München.

