MSI Creator 17: Farbstarkes Notebook mit Mini-LED-Backlight

Auf der Anfang Januar stattfindenden Technikmesse CES wird MSI ein Notebook mit einem besonderen Bildschirm ausstellen: Das Panel des Creator 17 wird von einen Mini-LED-Array beleuchtet, welches in 240 individuell ansteuerbar Zonen unterteilt ist. Zusammen mit einer versprochenen Helligkeit von bis zu 1000 cd/m2 eignet sich das Notebook damit für Film- und Fotodarstellungen gemäß HDR-1000-Spezifikation, wobei einzelne Bildbereiche abgedunkelt werden (local dimming). So etwas gab es bislang in Notebooks noch nicht; selbst bei stationären PC-Monitoren sucht man das noch mit der Lupe. Mit einer laut MSI vollständigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums gehört der 4K-Bildschirm des Creator 17 zu den Besten seiner Art.

Zu den weiteren Besonderheit des Notebooks zählen ein SD-Kartenleser, der bereits besonders flotte UHS-III-Kärtchen unterstützt, und eine Thunderbolt-fähige USB-C-Buchse, die man zum Schnellladen von Smartphones verwenden kann: Sie liefert optional 9 Volt statt den USB-üblichen 5 Volt und damit 27 statt 15 Watt.

Unklarheiten

Alle weiteren technischen Daten des Notebooks nennt MSI noch nicht. Im Creator 17 sollen zwar "die neuesten Intel-Prozessoren und Nvidia-Grafiklösungen" zum Einsatz kommen, doch das lässt viel Spielraum zu. Auch soll das Notebook nur unbestimmt in der ersten Jahreshälfte 2020 erhältlich sein; bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit könnten Intel und Nvidia also durchaus noch neue Produkte vorstellen. MSI hat bislang zudem weder ein Gewicht noch eine Akkulaufzeit oder einen Preis bekannt gegeben. (mue)