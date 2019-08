MSI Prestige PS341WU: Ultrawidescreen-Monitor mit 5120 × 2160 Pixeln

MSI hat mit dem Prestige PS341WU seinen bis dato höchstauflösenden Monitor angekündigt. Er stellt auf einer Fläche von 34 Zoll 5120 × 2160 Pixel im breiten 21:9-Format dar. Das Nano-IPS-Panel stammt von LG und soll sich mit einer 98-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums für professionelle Anwendungen eignen.

Nach LG ist MSI der zweite Hersteller, der einen Monitor mit 5120 × 2160 Bildpunkten anbietet. Gängig sind in dem Bereich ansonsten 3440 × 1440 Pixel. Durch die höhere Auflösung steigt die Pixeldichte von 109,7 auf 163,4 Pixel pro Zoll (ppi). Der Prestige PS341WU erreicht damit den Wert eines 27 Zoll großen Ultra-HD-Monitors (3840 × 2160 Pixel).

60 Hertz mit DisplayPort

MSI nennt die Auflösung 5K2K. Um sie mit 60 Hertz darstellen zu können, ist ein DisplayPort-1.4-Anschluss notwendig. Über den Alternate-Mode von USB Typ C soll das laut Datenblatt ebenfalls funktionieren, sofern die Grafikkarte DisplayPort 1.4 unterstützt. HDMI 2.0 kann nur 3840 × 2160 Bildpunkte mit 60 Hertz übertragen. HDMI 2.1 mit verdoppelter Transferrate unterstützt der Prestige PS341WU nicht.

Die Hintergrundbeleuchtung erreicht eine typische Helligkeit von 450 cd/m² und in der Spitze 600 cd/m², womit der Prestige PS341WU die Anforderungen für den VESA-Standard DisplayHDR 600 erfüllt. Den Kontrast gibt MSI mit 1200:1 an. Die Reaktionszeit fällt mit 8 ms (GtG) recht lang aus. Mit einer 8-Bit-Ansteuerung plus Framerate Control (FRC) kann der Prestige PS341WU 1,07 Milliarden Farben anzeigen.

Ein Hub mit dreimal USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), ein SD-Kartenleser und Klinkenanschlüsse für ein Headset runden den Funktionsumfang ab. Der Standfuß lässt sich in der Höhe einstellen, neigen und drehen.

In Deutschland vorbestellbar

In Deutschland lässt sich der Prestige PS341WU zurzeit vorbestellen (ab 1299 €). Der Händler Alternate erwartet eine Auslieferung ab Oktober.

Eine Alternative ist der bereits lieferbare LG 34WK95U-W (ab 1003,99 €) für mehrere Hundert Euro weniger. Er nutzt das gleiche Nano-IPS-Panel mit 5120 × 2160 Pixeln sowie einer 8-Bit-Steuerung plus FRC.