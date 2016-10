Apple hat das MacBook Pro grundlegend überarbeitet: Es ist kompakter und leichter als zuvor. Eine Multitouch-Leiste und ein Fingerabdrucksensor lösen die Hardware-Funktionstasten ab.

Gut vier Jahre nach der Einführung hat Apple das Design des MacBook Pro mit Retina-Display – weiterhin mit 13-Zoll- und 15-Zoll-Bildschirm – vollständig überarbeitet. Die neue Pro-Laptop-Reihe wurde am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Cupertino vorgestellt (siehe dazu den Mac & i-Liveticker). Wie das Unternehmen zuvor versehentlich verraten hat, kommt erstmals eine "Touch Bar" genannte Touch-Leiste mit integriertem Multitouch-Display am oberen Ende der integrierten Tastatur zum Einsatz, die die Hardware-Funktionstasten sowie Escape ablöst.

Der An- und Ausschalter weicht dem von iPhone und iPad bekannten Fingerabdruckscanner Touch ID. Dieser erlaubt sowohl das Entsperren des Macs als auch die Autorisierung zum Zugriff auf geschützte Einstellungen und Programmbereiche – sowie die Bezahlung mit Apple Pay in den Ländern, in denen der Dienst bereits verfügbar ist. Integriert ist ein neuer "T1 Chip", der – ebenso wie die Secure Enclave des A-Chips in iPhone und iPad – die Fingerabdruckdaten schützen soll.

Die Touch Bar zeigt standardmäßig verschiedene Systemfunktionen etwa zur Änderung der Helligkeit oder zum Aktivieren des Sprachassistenzsystems Siri. Sie soll sich aber der jeweils verwendeten App anpassen und zusätzliche Funktionen bereitstellen, auch zur Navigation oder zur Text- und Emoji-Eingabe.

Diese Meldung wird laufend aktualisiert. (lbe)