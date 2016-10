In Verbindung mit Apples USB-C-nach-HDMI-Adapter kann es zu Darstellungsproblemen kommen, melden Nutzer.

Nutzer der im Frühjahr 2016 erschienenen MacBook-Retina-Generation berichten über Fehler im Zusammenhang mit der Nutzung von Apples USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter an HDMI-Monitoren. Wie in einem mittlerweile zehn Seiten langen Thread im Apple-Supportforum zu lesen ist, kommt es beim Aufwachen zu einem Bildschirmflackern – auch während des Betriebs ist dieses zu sehen.

Der externe Monitor zeigt dieses Bild sowohl unter macOS Sierra als auch unter Windows 10, wie Nutzer berichten – an Treibern scheint es also nicht zu liegen, eher an der Firmware oder einem Hardware-Problem. Manche Betroffene Berichten, dass ein Entstauben des USB-C-Ports mittels Lufteinblasung geholfen habe; ob das tatsächlich einen echten Einfluss hat, ist aber unklar.

Digital-AV-Adapter kostet 90 Euro

Apples MacBook Retina 2016 war ein Jahr nach dem ersten Modell auf den Markt gekommen und enthält etwas schnellere Hardware. Mit dem MacBook Retina 2015 soll es das Flackerproblem nicht geben. Angeblich zeigen auch HDMI-Adapter von Drittherstellern das sporadisch auftretende Darstellungsproblem. Apples USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter kostet 90 Euro. Das MacBook Retina verfügt nur über einen einzigen USB-C-Anschluss, über den der Rechner auch aufgeladen werden muss. Der USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter erlaubt den Anschluss von HDMI-Monitoren sowie von einem USB-A-Gerät; zusätzlich ist eine USB-C-Buchse vorhanden, um das MacBook Retina aufzuladen.

Display spiegeln hilft etwas

Nutzer berichten, dass die Verwendung des "Das Display spiegeln"-Modus unter macOS etwas Linderung bringt – hier flackere der HDMI-Schirm seltener. Allerdings kann man dann nicht mehr beide Bildschirme verwenden. Wie verbreitet der Fehler ist, blieb zunächst unklar. Apple dürfte in der kommenden Woche neue MacBooks vorstellen – ein MacBook Retina wird allerdings nicht erwartet. (bsc)