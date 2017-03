Aufgrund zahlreicher Anfragen ist der CfP für die im Oktober 2017 in London stattfindende Entwickler- und Data-Scientist-Konferenz zu den Themen Machine Learning und künstliche Intelligenz nun noch bis Ostern geöffnet.

Vom 9. bis 11. Oktober 2017 findet in London die erste M³ statt. Die sich an Praktiker aus dem Bereich Machine Learning und künstliche Intelligenz richtende Konferenz soll die Herausforderungen behandeln, die mit der Einführung entsprechender Techniken einhergehen. Sie soll Besuchern sowohl Grundlagen aus den genannten Feldern vermitteln als auch helfen einzuschätzen, wie sich eigene Projekte damit verbessern lassen und Gelegenheit geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Nach einigen Nachfragen haben Softwareentwickler und Data Scientists nun noch bis zum 17. April Gelegenheit, sich mit Vorschlägen für Vorträge zu bewerben. Gesucht sind unter anderem Praxisberichte, aber auch Grundlagenvorträge, Einführungen in bekannte Frameworks und Bibliotheken wie TensorFlow und Caffe oder Dienste wie IBM Watson, Saffron, Azure Machine Learning, Google Cloud ML und HPE Haven sowie ihre Integration in bestehende Softwaresysteme sind gern gesehen. Außerdem sind Experten aus den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und UX sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen aus im Kontext von KI und ML auftretenden Fragestellungen zu teilen.

Die vom IT-Newsportal The Register und heise Developer ausgerichtete Konferenz dauert drei Tage, von denen die ersten beiden für die Konferenz reserviert sind, während am letzten die Chance bestehen soll, sich in Workshops intensiv mit einzelnen Themen zu befassen. Die erste Keynote steht mit Skyminds Deep Learning Engineer Melanie Warrick schon fest. Die Spezialistin für neuronale Netze und verteilte Systeme wird sich in ihrem Vortrag unter anderem der Integration von KI in kommerzielle Anwendungen widmen. (jul)