Mafia Trilogy: Kultige Gangster-Spiele werden neu aufgelegt

Neues von der Mafia-Spielereihe: Die kultigen Gangster-Spiele werden von 2K Games in einer Sammlung namens "Mafia Trilogy" neu herausgebracht. Offiziell gibt es bisher nur einen Teaser-Trailer, der die Sammlung ankündigt und auf den 19. Mai für weitere Informationen verweist. Dank eines mittlerweile gelöschten Eintrags im Windows Store ist aber bekannt, dass zumindest "Mafia 1" von Grund auf neu entwickelt wird.

Die offenbar fehlerhaft freigeschalteten Store-Seiten von "Mafia 1" und "Mafia 2" hat Microsoft wieder aus seinem Store entfernt. Allerdings wurden die darin enthaltenen Spielebeschreibungen und Screenshots längst in allen Foren und sozialen Medien geteilt. Auf der Seite von "Mafia 1" heißt es, das Spiel sei "von Grund auf überarbeitet" worden.

Ein Blick auf die ebenfalls versehentlich veröffentlichten Screenshots scheint das zu bestätigen: Von der angestaubten Grafik des Originals aus dem Jahr 2002 ist nichts mehr übrig, stattdessen erstrahlt der erste Serienteil in moderner Optik. Die Echtheit der Bilder ist nicht offiziell bestätigt, der offizielle Twitter-Account von Mafia lässt mit einem augenzwinkernden Kommentar aber kaum Zweifel daran, dass sie tatsächlich das Remake von "Mafia 1" zeigen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Offizieller Teaser zur Mafia Trilogy (Quelle: 2K Games)

Erweiterte Story-Kampagne

Neben einem Grafik-Upgrade will 2K Games laut gelöschter Store-Seite auch das Gameplay des Gangster-Spiels überarbeitet und die Kampagne aus dem Original erweitert haben. "Mafia 1" spielt in den 30er-Jahren in der fiktiven US-Stadt Lost Heaven. Beim Soundtrack will 2K Games dem Store-Eintrag zufolge dem Original treu bleiben.

Weniger umfassende Änderungen sind wohl bei den beiden jüngeren Teilen der Mafia-Trilogie zu erwarten. Für sie plant 2K Games wohl nur leicht aufgefrischte Remaster-Versionen. "Mafia 2" kam 2010 in die Läden, "Mafia 3" erschien 2016. Laut offiziellem Teaser-Trailer kommt die Trilogy für PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia in den Handel.

(dahe)