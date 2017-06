(Bild: Deutsche Telekom)

Die Deutsche Telekom zeigt im Rahmen von MagentaMusik 360 künftig ausgewählte Konzerte in 360-Grad-Livestreams. Nach zwei Testläufen in kleinerem Rahmen macht das Megafestival Rock am Ring den Auftakt.

Die Telekom überträgt das Musikfestival Rock am Ring an diesem Pfingstwochenende im Rahmen ihres neuen Musikangebots MagentaMusik 360 als 360-Grad-Livestream. Nutzer können bei der Telekom künftig ausgewählte Konzerte im 360-Grad-Livestream per App (iOS und Android) und Entertain TV anschauen. Was das kosten soll, wurde noch nicht verraten. Im Anschluss an den Livestream sind die Auftritte 30 Tage lang auch auf Abruf verfügbar.

Die Telekom kooperiert mit dem Konzertveranstalter Live Nation Entertainment und Samsung. Bei der Konzertübertragung kommen 20 HD- und vier 360-Grad-Kameras von Nokia zum Einsatz. Die erforderliche Technik hat das Unternehmen zuvor bei zwei kleineren Veranstaltungen in Berlin getestet. Beim ersten Mal hat die Telekom ein Konzert der Red Hot Chili Peppers übertragen.

Darüber hinaus können Kunden mit MagentaEins-Tarifen im Rahmen der Kooperation mit Live Nation Tickets zu ausgewählten Konzerten erwerben bevor sie in den allgemeinen Vorverkauf gehen. Die Tickets stehen 48 Stunden früher zur Verfügung. So beginnt der Vorverkauf für Tickets der kommenden Sting-Tour für MagenaEins-Kunden bereits am 4. Juni.

