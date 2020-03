MagentaZuhause lockt mit Angeboten: Große Tarife werden günstiger

Die Telekom ändert die Preise für seine MagentaZuhause-Tarife, zumindest bei den großen Paketen mit AllNet Flat. Die Angebote starten noch in diesem Frühjahr. Sie gelten allerdings nur für Neukunden oder solche, die in einen höheren Vertrag wechseln.

Als erstes ist das Angebot für den XL-Vertrag verfügbar. Ab dem 16. März bis 4. Mai zahlen Kunden bei Abschluss in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro pro Monat und danach dauerhaft 49,95 Euro, was fünf Euro weniger sind als zuvor. Dafür bekommen Nutzer bis zu 250 Mbit/s. Der XXL-Vertrag bietet eine bis zu doppelt so schnelle Downloadgeschwindigkeit und kostet ab 1. April 59,96 statt 69,95 Euro. Auch hier gilt jeweils, dass Neukunden im ersten halben Jahr 19,95 Euro zahlen und Bestandskunden, die wechseln, die ersten drei Monate für 19,95 Euro bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer 1000 Mbit/s haben möchte, muss für die Giga-Option monatlich nun 79,95 statt 119,95 Euro zahlen.

Ende März kommt zudem ein Bündelangebot auf den Markt. Es kombiniert MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s und MagentaMobil Special EINS der 10 GB beinhaltet. Die Kosten liegen bei 49,95 Euro monatlich. Der Einrichtungspreis entfällt. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. (emw)